धर्म डेस्क, नई दिल्ली। महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के साथ-साथ मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व की भी कहानी है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन ने अपने सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई-बांधवों और प्रियजनों को देखा, तो उनका आत्मविश्वास डगमगा गया।

हाथ में गांडीव होने के बावजूद उनके मन में मोह, भय और करुणा का भाव हावी हो गया। उस समय भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें सबसे पहले जिस ज्ञान का बोध कराया, वही आगे चलकर भगवद्गीता का आधार बना। यही नहीं उनका दिया हुआ ज्ञान आज भी लोगों के जीवन के लिए प्रासंगिक है। आइए आपको बताते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहला मंत्र कौन सा दिया था, जिससे पूरी महाभारत की पृस्ठभूमि ही बदल गई थी।

जब अपनों को सामने देखकर विचलित हो गए थे अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने श्रीकृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलने को कहा, जिससे वह देख सकें कि उन्हें किन योद्धाओं से युद्ध करना है। उसी समय सामने अपने ही परिजनों और गुरुओं को देखकर उनका मन व्याकुल हो उठा। उनके हाथ कांपने लगे, मुख सूखने लगा और गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगा।

अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा कि उन्हें ऐसा राज्य और सुख नहीं चाहिए, जिसके लिए उन्हें अपने ही भाई और बंधुओं का वध करना पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़े और खुद को इस असमंजस से बाहर निकलने का रास्ता पूछा।

श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले दिया यह जीवन मंत्र अर्जुन की इस दुविधा को दूर करने के लिए श्रीकृष्ण ने सबसे पहले उन्हें आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझाया। भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में श्रीकृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही उसकी मृत्यु होती है।