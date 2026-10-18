दशहरा 2026: अबूझ मुहूर्त का महासंयोग, गाड़ी की खरीदारी से लेकर नए व्यापार तक, क्यों है यह दिन सबसे शुभ?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में हर साल विजयदशमी के पर्व को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर भगवान श्रीराम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसलिए इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अबूझ मुहूर्त में वाहन खरीद सकते हैं या किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या है अबूझ मुहूर्त? हिंदू पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दशहरे के दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति बेहद अनुकूल होती है। इसलिए दशहरे के दिन आप बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं या नया वाहन खरीद सकते हैं। इन कामों के अलावा, दशहरे के दिन सोना-चांदी खरीदना, नए घर में गृह प्रवेश करना या कहीं निवेश करना भी बेहद शुभ माना जाता है।

धार्मिक महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विजयदशमी के दिन किसी नए काम की शुरुआत करने से कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है और व्यापार में लगातार वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन शुरू किए गए काम में कोई बाधा नहीं आती है।