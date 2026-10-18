महाष्टमी पर 108 दीपक जलाने की परंपरा क्यों है खास? ज्योतिषी ने बताया इसका रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है, जिसे महाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां महागौरी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही कन्या पूजन भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन कामों को करने से शारदीय नवरात्र व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और मां दुर्गा की मां महागौरी की कृपा प्राप्त होती है।

इसके अलावा इस दिन 108 दीपक जलाना सबसे चमत्कारी और फलदायी उपायों में से एक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दुर्गा अष्टमी के दिन 108 दीपक जलाने से देवी की कृपा से साधक की सभी मुरादें पूरी होती हैं और जीवन में सौभाग्य के द्वार खुलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर दुर्गा अष्टमी के दिन 108 दीपक क्यों जलाएं जाते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। आइए इस आर्टिकल में आपको एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी बृज गौतम के अनुसार बताते हैं इसके धार्मिक महत्व के बारे में।

एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी बृज गौतम के अनुसार, शारदीय नवरात्र की दुर्गा अष्टमी पर 108 दीपक प्रज्वलित करना मां दुर्गा की पूजा-अर्चना में विशेष महत्व रखता है। यह कार्य केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्म-शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है।