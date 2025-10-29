Akshay Navami 2025 Daan: अक्षय नवमी पर आंवले के साथ करें इन चीजों का दान, पूरी होगी मनचाही मुराद

दिव्या गौतम, एस्ट्रोपत्री। अक्षय नवमी का दिन सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह पर्व कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाया जाता है और इस दिन किए गए सभी धार्मिक कार्य जैसे दान, व्रत, जप और तप का फल कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए इसे ‘अक्षय’ कहा गया है, जिसका अर्थ है जो नष्ट न हो।

इसे “आंवला नवमी” या “सत्य नवमी” भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने आंवले के वृक्ष में निवास किया था। श्रद्धालु आंवले की पूजा कर विष्णु और लक्ष्मी की आराधना करते हैं, जिससे जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और स्थायी सुख की प्राप्ति होती है।

स्नान, दान और पूजन का महत्व इस दिन स्नान, दान और पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार, अक्षय नवमी पर किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। दान का फल अनेक जन्मों तक अक्षय रहता है। इस दिन गंगा स्नान, गौदान, अन्न, वस्त्र और सोने का दान शुभ माना गया है।

गोसेवा, तुलसी पूजन और जरूरतमंदों को भोजन कराना विशेष पुण्यदायी होता है। स्त्रियां इस दिन अपने परिवार की सुख-शांति और दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अक्षय नवमी पर श्रद्धा से व्रत, पूजा और दान करता है उसके जीवन में धन, सौभाग्य और धार्मिक संतुलन स्थायी रूप से बना रहता है।

सतयुग आरंभ और अक्षय नवमी का महत्व अक्षय नवमी का गहरा संबंध सत्य, धर्म और समृद्धि से माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए यह तिथि सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक है। यह दिन जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शुद्धता लाने वाला माना जाता है।