दीवाली 2026: शाम को नहीं कर पाए लक्ष्मी पूजा? कोई बात नहीं, इस शुभ समय में करें और पाएं पूरा फल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारत में दीवाली का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 8 नवंबर 2026, रविवार के दिन मनाया जाएगा। दीवाली के मौके पर लोग अपने घरों को रंग-बिरंगी लाइटों के साथ सजावटी सामान से सजाते हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। शाम होते ही लोग लक्ष्मी और गणेश पूजन के बाद दीवाली का जश्न मनाते हैं।

हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक लोग दीवाली के मौके पर लक्ष्मी पूजा जरूर करते हैं। लेकिन कई बार लोग दीवाली वाले दिन तक खरीदारी या अन्य कामों में व्यस्तता के कारण शाम को सही समय पर लक्ष्मी जी की पूजा नहीं कर पाते हैं। ऐसे मौकों पर कई लोगों को अफसोस होता है कि वो दीवाली पर लक्ष्मी पूजा शुभ मुहूर्त नहीं कर पाए।

दिवाली पर शुभ मुहूर्त में पूजा न कर पाएं तो क्या करें? अगर किसी कारण से आप भी दीवाली पर शुभ मुहूर्त पर लक्ष्मी पूजा न कर पाएं तो अफसोस न करें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, दीवाली पर लक्ष्मी पूजा निशीथ काल में की जा सकती है। निशीथ काल मुहूर्त को भी महालक्ष्मी पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।