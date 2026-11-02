नेपाल में अनोखी दीवाली: कुत्तों को माला पहनाकर देते हैं दावत, 5 दिन पांच अलग-अलग पशुओं की होती है पूजा

दीपक कुमार गुप्ता, सिकटी (अररिया)। त्योहारों के मामले में आज भी नेपाल परंपरा और मान्यताओं को संजोए हुए है। पड़ोसी देश नेपाल में दीपावली की पुरानी परंपरा अब भी बरकरार है।

दीपावली त्योहार का जश्न मनाने के लिए नेपाली भारत के विभिन्न शहरों से लौटकर अपने घर को आते हैं और दीपावली से लेकर छठ पूजा तक पर्व का आनंद लेते हैं।

यहां पर्व की शुरुआत काग पूजा से होती है और समापन भाई टीका से। पांच दिनों तक चलने वाले इस त्योहार के उल्लास में पूरा नेपाल डूब जाता है।

पशुओं की होती पूजा

नेपाल में दीपावली उत्सव की शुरुआत पहले दिन काग पूजा से होती है तो अगले दिन काल भैरव, तीसरे दिन गौ माता, चौथे दिन बैल की पूजा होती है।

पांचवें दिन भैया दूज पर भाइयों को सतरंगी टीके व तीन फूलों की माला पहनाकर बहनें दीर्घायु की कामना करती हैं। मान्यता है कि पहले दिन काग को जो खिलाया जाएगा, स्वर्ग में वही पूर्वज पाएंगे।

भारत में पितृ पक्ष में कौओं को भोजन खिलाया जाता है। कुकुर को विशेष सम्मान दिया जाता है, उन्हें माला पहनाई जाती है। आशीर्वाद का प्रतीक तिलक लगाया जाता है। भोजन एवं मिठाइयां खिलाई जाती है।

युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा में कुत्तों ने उनका साथ दिया था। ऐसी मान्यता को मानते हैं। कुत्तों को यम देवता का संदेशवाहक माना जाता है। ऐसे में लोग उनकी पूजा करते हुए कामना करते हैं कि वे हमेशा उनके साथ बने रहें।

नेपाल में लोगों का मानना है कि कुत्ते मरने के बाद भी अपने मालिक की रक्षा करते हैं। ऐसे में उन्हें दावत देकर संतुष्ट किया जाता है। वैसे कुत्ते ही नहीं दीपावली के पांच दिनों में बैल, गाय और कौओं की भी पूजा का रिवाज नेपाल में है।