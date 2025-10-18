Language
    Diwali 2025: दीवाली पर इन चीजों का दिखना होता है शुभ, मिलते हैं धन वृद्धि के संकेत

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 12:12 PM (IST)

    दीपावली पर कुछ चीजों का घर आना एक शुभ संकेत (Diwali 2025) के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि दीवाली के दिन अगर आपके घर में इन पशु-पक्षियों का आगमन होता है, तो यह मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का एक संकेत हो सकता है। ऐसे में इन्हें नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में चलिए जानते हैं इसके बारे में।

    Hero Image

    Diwali 2025 auspicious signs (Picture Credit: Freepik) (AI Image)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल कार्तिक अमावस्या पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है, जो इस बार 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है। दीवाली पर शुभ मुहूर्त में खास तौर से लक्ष्मी-गणेश जी की पूजा-अर्चना भी की जाती है, माना जाता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आज हम आपको दीवाली पर मिलने वाले कुछ खास संकेत (auspicious signs on Diwali) बताने जा रहे हैं।

    मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत

    हिंदू धर्म में उल्लू को देवी लक्ष्मी के वाहन के रूप में देखा जाता है। ऐसे में अगर दीवाली की रात आपके घर या उसके आस-पास उल्लू दिखाई देता है, तो इसे मां लक्ष्मी के आगमन के संकेत के रूप में देखा जाता है। ऐसे में दीवाली के मौके पर इस संकेत को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

    जीवन में आती हैं खुशियां

    अगर दीपावली की सुबह आपके द्वार पर गाय माता का आगमन होता है, तो इसे एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही अगर आपके घर पर रोज सुबह गौ माता आती है, तो इसका अर्थ है कि देवी-देवता आपसे प्रसन्न हैं और आपको घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। ऐसे में गाय को रोटी जरूर खिलानी चाहिए।

    diwali i (1)

    (Picture Credit: Freepik) 

    इन चीजों का आना भी है शुभ

    के दिन घर में या उसके आसपास छिपकली, छछूंदर या काली चींटियों का दिखाई देना भी काफी शुभ माना गया है। इन्हें धन की देवी के प्रसन्न होने के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ है कि आपके धन में वृद्धि हो सकती है। वहीं अगर दीवाली के खास मौके पर आपके घर किसी साधु-संत का आगमन होता है, तो ऐसे में उन्हें दान-दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।