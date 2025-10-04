Diwali 2025: दीवाली के दिन इन बातों का रखें ध्यान, आर्थिक तंगी होगी दूर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली प्रकाश का महापर्व है। यह हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को पड़ता है। यह दिन सिर्फ अंधकार को दूर करने का नहीं, बल्कि धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को खुश करने का भी है। अगर आप लंबे समय से धन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो दीवाली (Diwali 2025) की रात कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, तो आइए उन महत्वपूर्ण नियम के बारे में जानते हैं।