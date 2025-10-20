Diwali 2025: आपके शहर में क्या रहेगा दीवाली पूजा का टाइम, जल्दी से कर लें नोट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली का पर्व हर साल बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक अमावस्या पर भगवान श्रीराम 14 वर्ष के वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। तब सभी नगरवासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। इस दिन पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी-गणेश जी की पूजा (Diwali 2025 puja timing) करने का भी विशेष महत्व माना गया है।

दीवाली पूजा टाइम (city wise Diwali 2025 puja) ऐसा माना जाता है कि दीवाली की शाम को शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी (Lakshmi Puja muhurat) संग गणेश जी की पूजा करने से साधक को जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि किस शरह में पूजा का समय क्या रहेगा।