    Diwali 2025: आपके शहर में क्या रहेगा दीवाली पूजा का टाइम, जल्दी से कर लें नोट

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 08:00 AM (IST)

    इस साल दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है, जो पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक माह की अमावस्या पर मनाई जाती है। इस दिन पर शाम के समय लक्ष्मी-गणेश जी की पूजा-अर्चना भी की जाती है। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं कि आपके शहर में दीवाली के दिन लक्ष्मी-गणेश पूजा (Diwali 2025 Puja Timings) का समय क्या रहने वाला है।

    Diwali 2025 Puja Timing in hindi

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली का पर्व हर साल बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक अमावस्या पर भगवान श्रीराम 14 वर्ष के वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। तब सभी नगरवासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। इस दिन पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी-गणेश जी की पूजा (Diwali 2025 puja timing) करने का भी विशेष महत्व माना गया है।

    दीवाली पूजा टाइम (city wise Diwali 2025 puja)

    ऐसा माना जाता है कि दीवाली की शाम को शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी (Lakshmi Puja muhurat) संग गणेश जी की पूजा करने से साधक को जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि किस शरह में पूजा का समय क्या रहेगा।

    (Picture Credit: Freepik) (AI Image)

    • नई दिल्ली - शाम 7 बजकर 8 मिनट से रात 8 बजकर 18 मिनट तक
    • गुरुग्राम - शाम 7 बजकर 9 मिनट से रात 8 बजकर 19 मिनट तक
    • नोएडा - शाम 7 बजकर 7 मिनट से रात 8 बजकर 18 मिनट तक
    • चण्डीगढ़ - शाम 7 बजकर 6 मिनट से रात 8 बजकर 19 मिनट तक
    • जयपुर - शाम 7 बजकर 17 मिनट से रात 8 बजकर 25 मिनट तक
    • पुणे - शाम 7 बजकर 38 मिनट से रात 8 बजकर 37 मिनट तक
    • मुम्बई - शाम 7 बजकर 41 मिनट से रात से 8 बजकर 41 मिनट तक
    • अहमदाबाद - शाम 7 बजकर 36 मिनट से रात 8 बजकर 40 मिनट तक
    • कोलकाता - शाम 5 बजकर 6 मिनट से रात 5 बजकर 54 मिनट तक (21 अक्टूबर)
    • बेंगलुरु - शाम 7 बजकर 31 मिनट से रात 8 बजकर 25 मिनट तक
    • हैदराबाद - शाम 7 बजकर 21 मिनट से रात 8 बजकर 19 मिनट तक
    • चेन्नई - शाम 7 बजकर 20 मिनट से रात 8 बजकर 14 मिनट तक
    (Picture Credit: Freepik)

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।