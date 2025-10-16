Narak Chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी पर घर के इन प्रमुख स्थानो में जलाएं दीपक, होंगे मालामाल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली: दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी (Narak Chaturdashi 2025) यानी रूप चौदस होता है। यह पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान कृष्ण, यमराज और हनुमान जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध कर 16 हजार कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त कराया था।

यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। वहीं, इस दिन घर के कुछ प्रमुख स्थानों पर दीपक जरूर जलाना चाहिए, इससे घर में धन-संपदा का आगमन होता है, तो आइए जानते हैं। इन स्थानों में जरूर जलाएं दीपक (Light A Lamp In These Places) मुख्य द्वार के बाहर इस दिन दीपदान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी की शाम को घर के मुख्य द्वार के बाहर, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखी दीपक जलाएं। यह यमराज को समर्पित होता है, जिसे 'यम दीपम' या 'यमराज का दीया' कहते हैं। इसे जलाने से परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है।