    Diwali 2025: दीवाली पर लक्ष्मी-गणेश पूजन में जरूर अर्पित करें ये चीजें, घर चलकर आएगी सुख-समृद्धि

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 09:00 AM (IST)

    इस बार दीवाली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। यह पर्व केवल दीपों का ही पर्व नहीं है, बल्कि दिन को सुख-समृद्धि के आगमन के रूप में भी देखा जाता है। ऐसे में दीवाली के दिन (Diwali 2025) शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी-गणेश जी की पूजा में इन चीजों को जरूर अर्पित करें, ताकि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके।  

    Hero Image

    Diwali 2025 Lakshmi Ganesh puja (Picture Credit: Freepik)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली का पर्व हिंदुओं के लिए खास महत्व रखता है। इस पर्व को भगवान श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन पर शाम के समय धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ-मंगल व बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा-अर्चना की जाती है। घर व आसपास के स्थानों को दीयों व लड़ियों से जगमन किया जाता है।

    मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

    दीवाल के दिन एक-दूसरे को खील-बताशे बांटने का भी चलन है। ऐसे में दीवाली की पूजा के दौरान आप पूजा थाली में खील-बताशों को जरूर शामिल करें। इससे मां लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद आपको मिलता है और सुख-समृद्धि के योग बनते हैं।

    Diwali pujan i

    लगाएं ये भोग

    दिवाली की पूजा में आप मां लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाना सकते हैं। इससे धन की देवी प्रसन्न होती हैं। वहीं भगवान गणेश को भोग के रूप में लड्डू अर्पित करने चाहिए, क्योंकि यह गणेश जी को प्रिय माने गए हैं। भोग लगाने के बाद इस प्रसाद के रूप में परिवारजनों व आसपास के लोगों को भी जरूर बांटें। ऐसा करने से साधक के धन भंडार भरे रहते हैं। 

    चढ़ाएं ये फूल

    दीवाली पूजन के दौरान आप मां लक्ष्मी को सफेद रंग के फूल जैसे चमेली आदि अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही दीवाली पूजा में आप कमल के फूल, अपराजिता की जड़ आदि अर्पित करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे साधक को मां लक्ष्मी के साथ-साथ गणेश भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है औऱ जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

    diwali i (1)

    (Picture Credit: Freepik) 

    बनेंगे बिगड़े काम

    दीवाली पूजन के दौरान आप गणेश जी को हल्दी व अक्षत जरूर और 21 दूर्वा भी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से सुख-समृद्धि के दाता आपसे प्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। इसी के साथ आप लक्ष्मी-गणेश जी की पूजा में गुलाब का इत्र, अनार और सफेद तिल भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक के सभी रुके हुए काम बन जाते हैं। 

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।