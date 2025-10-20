Diwali 2025: दीवाली पर इस मुहूर्त में होगी लक्ष्मी-गणेश जी की पूजा, यहां पढ़ें विधि और मंत्र

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक अमावस्या पर दीपावली मनाई जाती है। दीवाली के दिन शुभ मुहूर्त में खास तौर से लक्ष्मी-गणेश जी की पूजा-अर्चना करने का भी विधान है, इससे साधक के जीवन में शुभता और सौभाग्य की वृद्धि होती है ऐसे में पूरे विधि-विधान से दीवाली पर लक्ष्मी-गणेश जी की पूजा करनी चाहिए।

लक्ष्मी गणेश पूजा का मुहूर्त (Lakshmi-Ganesh Puja Muhurat) लक्ष्मी गणेश पूजा मुहूर्त - शाम 7 बजकर 8 मिनट से रात 8 बजकर 18 मिनट तक अन्य शुभ मुहूर्त - प्रदोष काल - शाम 5 बजकर 46 मिनट से रात 8 बजकर 18 मिनट तक

शाम 5 बजकर 46 मिनट से रात 8 बजकर 18 मिनट तक वृषभ काल - शाम 7 बजकर 8 मिनट से रात 9 बजकर 3 मिनट तक पूजा विधि (Lakshmi-Ganesh Puja Vidhi) शाम के समय पूजा स्थल की साफ-सफाई कर गंगाजल का छिड़काव करें और चौकी बिछाएं। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का साफ व कौरा कपड़ा बिछाएं और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। एक कलश पर मौली बांधकर ऊपर आम का पल्लव रखें। कलश में सुपारी, दूर्वा, अक्षत, सिक्का डालें। इसके बाद एक नारियल पर वस्त्र लपेटकर कलश पर रख दें।