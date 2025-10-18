Diwali 2025: नौ ग्रह बढ़ाएंगे दीपावली की चमक, इस तरह होगा घर में लक्ष्मी जी का वास
इस बार दीवाली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। दीपावली की सारी तैयारियां बस इसी पर केंद्रित होती हैं कि कैसे भी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए और वो सदा हमारे जीवन में विराजी रहें। ऐसे में चलिए वास्तु विशेषज्ञ डा. जय मदान जी से जानते हैं कि इस साल किस तरह आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो सकता है।
आरती तिवारी, नई दिल्ली। घर की साफ-सफाई जारी है, खरीदारी में भी कोई कमी नहीं। दीपावली के शुभ अवसर पर, जब आप अपने घर की साफ-सजावट में व्यस्त हैं, तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मां लक्ष्मी आपके घर में वास करें। यह पर्व न केवल अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है, बल्कि इसे धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के पूजन के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सकारात्मकता के साथ कई बार नकारात्मकता भी प्रवेश कर जाती है, इसलिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।
कोने बनेंगे प्रहरी
घर के सभी हिस्सों को चमका लिया मगर कोने मैले रह गए तो समझिए कि आपकी सारी मेहनत बर्बाद। घर की सफाई तभी पूरी होगी जब आप इसके कोने भी उतनी ही महत्ता से साफ करेंगे। कोने आपकी सकारात्मकता को ताकत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे कमरा हो या रसोई या बाथरूम, कोनों की अच्छे से सफाई करें। धनतेरस, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली, इन तीनों दिन घर के चारों कोनों में केसर और चावल या हल्दी और चावल की एक छोटी पोटली बनाकर रखें। त्योहार के बाद इस सामग्री को घर के पौधों में डाल दें। चावल की ढेरी पर चुटकी भर हल्दी रखने से पूरे साल घर में समृद्धि बनी रहती है।
केंद्र में समेटें समृद्धि
पूजाघर आपकी साधना का केंद्र होता है, मगर घर का केंद्रबिंदु भी समृद्धि का क्षेत्र माना जाता है। दीपावली के तीनों दिन (धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली) घर के केंद्र में दीपक अवश्य जलाएं। इस दीपक को फूलों के ऊपर या तांबे की थाली में रखकर जलाना चाहिए। ताकि आपके घर की सकारात्मकता का केंद्र हमेशा रोशन रहे। पहले समय में इस स्थान पर तुलसी का घेरा रहता था, जहां रोज दीया-बाती की जाती थी। आज घरों में यह अधिकांशत: संभव नहीं हो पाता, ऐसे में दीपावली के इन दिनों के साथ सजावटी रंगोली लगाकर रोशन करें।
प्रवेश द्वार से पधारे लक्ष्मी
जाहिर सी बात है कि घर के भीतर आपकी तैयारी भरपूर है, मगर प्रवेश द्वार ही आगमन के लिए तैयार न हो तो यह मां लक्ष्मी को कैसे आकर्षित करेगा। चूंकि यह साल नौ नंबर का है, इसलिए प्रवेश द्वार पर तीन कमल के फूल या नौ गुलाब के फूल रखें। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए बैंबू प्लांट या अन्य शुभ इंडोर प्लांट लगाएं। दीपावली की पूजा में तीन चांदी या तीन सोने के सिक्के, या समृद्धि का प्रतीक कोई अन्य वस्तु, या कम से कम 500 रुपये के तीन, छह या नौ नोट रखें। इन सिक्कों के साथ दो सुपारी रखें। ये सुपारी रिद्धि (खुशियां, समृद्धि) और सिद्धि (बुद्धि, अनुभव और कौशल से पैसा आने की वाहक) का प्रतिनिधित्व करती हैं।
पूजा समाप्त होने के बाद, इन सिक्कों और सुपारी के साथ थोड़ा-सा साबुत सूखा धनिया मिलाकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को पूरे साल के लिए अपने कैश बाक्स या तिजोरी में रख दें। यह उपाय साल भर मां लक्ष्मी के वास में सहायक होगा। इन छोटे-छोटे ,लेकिन प्रभावी उपायों को अपनाकर आप अपने घर में समृद्धि और सकारात्मकता का स्वागत कर सकते हैं। आपकी दीपावली शुभ हो और आप हर दिन दीपावली जैसा उत्साह मनाएं!
