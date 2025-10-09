Diwali 2025: दीवाली पर राशि अनुसार करें इन चीजों की खरीदारी, दूर होगी घर की दरिद्रता

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Diwali 2025: दीपावली का महापर्व इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस पांच दिवसीय उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होगी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी का घर में स्थायी रूप से वास होता है। ऐसे में आइए इस शुभ अवसर पर राशि अनुसार (Diwali Remedies By Sign) क्या खरीदना चाहिए जानते हैं।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।