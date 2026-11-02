सामान्य काली पूजा और श्मशान काली साधना में क्या अंतर है? आसान शब्दों में समझें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मां काली का स्वरूप जितना रहस्यमी बताया गया है, उनकी साधना करना उतना ही अलग माना जाता है। आमतौर पर सामान्य काली पूजा मुख्य रूप से गृहस्थ जीवन में सुख-समृद्धि, शांति, बुरे नजर से बचाव के लिए की जाती है। सामान्य काली पूजा सौम्य और पवित्र भक्ति का मार्ग है, जहां एक भक्त मां को अपनी दयालु मां मानकर घर में प्यार और श्रद्धा भाव के साथ पूजता है।

जबकि दूसरी तरफ श्मशान काली पूजा अत्यंत उग्र, तीव्र और पूरी तरह से तांत्रिक पद्धति पर आधारित है। श्मशान काली पूजा में साधना करने का तरीका बेहद अलग हो जाता है। यह पूजा जीवन-मृत्यु चक्र, वैराग्य और गहन आंतरिक डर पर जीत हासिल करने के लिए श्मशान में एकांत में किया जाता है। जहां सामान्य पूजा जीवन में मां काली की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है, वहीं श्मशान काली साधना मोक्ष की प्राप्ति और कठिन मार्ग से जुड़ा है। ज्योतिषीय से आसान भाषा में समझिए दोनों के बीच का अंतर?

श्मशान काली की पूजा और सामान्य काली पूजा में मुख्य अंतर एस्ट्रोपत्री के ज्योतिषी चंद्रेश शर्मा के अनुसार, मां काली के अनेक रूप हैं, जिनमें मुख्य रूप से दक्षिण काली (गृहस्थों द्वारा पूजा जाने वाला सौम्य रूप) और श्मशान काली (उग्र व तांत्रिक रूप) के पूजन विधान में बुनियादी अंतर होता है। आइए जानते हैं इन दोनों पूजा पद्धतियों के बीच का विशेष अंतर:

सामान्य काली पूजा और श्मशान काली साधना में अंतर उद्देश्य और स्वरूप: सामान्य काली पूजा (दक्षिण काली) में भक्त माता से जीवन के कष्टों को दूर करने, सुख-शांति और सुरक्षा की प्रार्थना करता है। इसके विपरीत, श्मशान काली पूजा जीवन और मृत्यु के अंतिम सत्य को दर्शाती है।