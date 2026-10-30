धनतेरस पर कंगाली को न्योता देती हैं ये चीजें, शॉपिंग लिस्ट से तुरंत करें बाहर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल धनतेरस (Dhanteras 2026) के पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी दिन से पांच दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है। धनतेरस का दिन मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। धनतेरस के अवसर पर सोना, चांदी, पीतल, नए बर्तन और अन्य शुभ चीजें खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर कुछ खास चीजें खरीदने की सख्त मनाही है।

ऐसा माना जाता है कि वर्जित चीजों को धनतेरस के दिन घर लाने से जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और धन की कमी हो सकती है। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि धनतेरस के दिन किन चीजों को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए।

कब है धनतेरस 2026? हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार यह पर्व 6 नवंबर को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन क्या न खरीदें? लोहे का सामान- धनतेरस के दिन भूलकर भी लोहे से बनी कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन लोहा खरीदने से व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं और अशुभ परिणाम मिल सकते हैं।

कांच का सामान- इसके अलावा धनतेरस के अवसर पर कांच से बनी कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कांच को घर लाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसका प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इसी कारण से कांच के बर्तन और सजावटी सामान खरीदने की गलती न करें।

नुकीली चीजें- धनतेरस पर चाकू, कैंची, सुई, कील, पिन या कोई धारदार हथियार नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नुकीली चीजों को घर लाने से घर में कलह की समस्या हो सकती है और वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है।