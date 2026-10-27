Dhanteras 2026: भूलकर भी किसी को न दें ये चीजें, वरना हाथ से फिसल जाएगी घर की बरकत और सुख-समृद्धि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भारत जो अपनी प्राचीन समृद्ध विरासत और संस्कृति के कारण त्योहारों की धरती के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत में दीवाली का त्योहार बेहद ही शानदार और भव्य तरीके से मनाया जाता है। दीवाली से 1-2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस को 'धनत्रयोदशी' के नाम से भी जाना जाता है, जहां धन का मतलब पैसा और तेरस का मतलब तेरह होता है।

माना जाता है कि धनतेरस के मौके पर सोना-चांदी, बर्तन और नई चीजों की खरीदारी करना सुख-समृद्धि लाता है। साल 2026 में धनतेरस का त्योहार 6 नवंबर, शुक्रवार को है। धनतेरस पर खरीदारी करने के साथ कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस दिन 7 ऐसी चीजें हैं जिनका लेन-देन करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इन चीजों को लेने-देने से घर की सुख-समृद्धि प्रभावित होती है। आइए जानते हैं इन खास वस्तुओं के बारे में।

धनतेरस पर क्या नहीं देना चाहिए? नमक

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, धनतेरस या दीवाली के मौके पर किसी को भी नमक न देना चाहिए और न ही किसी से लेना चाहिए। हिंदू दर्शन में नमक को सकारात्मक और आर्थिक स्थिरता से जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण धनतेरस के मौके पर नमक का लेन देन करना अशुभ माना जाता है।

चाकू, सुई और धारदार चीजें

प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक, धनतेरस के मौके पर धारदार और नुकीली चीजों को न तो किसी को उपहार में देनी चाहिए और न ही किसी से लेनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी चीजें रिश्तों में कड़वाहट और घर में नकारात्मक लाने का कारण बनती है। इसलिए दीवाली या धनतेरस के मौके पर लेनदेन से जुड़ी इन चीजों से बचना चाहिए।

घी या तेल

धनतेरस के मौके पर तेल या घी को भी देन नहीं चाहिए। दरअसल तेल और घी को रोशनी, पूजा और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। धनतेरस पर इन्हें किसी को देने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन तेल या घी का लेनदेन घर की सुख-समृद्धि पर नकारात्मक असर दिखा सकता है।

नकद

धनतेरस का त्योहार मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर से जुड़ा माना जाता है, जिन्हें धन, खुशहाली और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण से प्रचलित मान्यताओं में इस दिन पैसों का लेन-देन करने से भी बचना चाहिए। माना जाता है कि धनतेरस पर उधार देने से घर की बरकत प्रभावित होती हैं, हालांकि खरीदारी के लिए नकद का इस्तेमाल किया जा सकता है।