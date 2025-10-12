Dhanteras 2025: धनतेरस पर किस मुहूर्त में खरीदें सोना-चांदी? जानें शहर अनुसार समय, पूजा विधि और महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और नई वस्तुएं खरीदना बहुत शुभ होता है, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से साल भर घर में बरकत बनी रहती है। यह पर्व (Dhanteras 2025) आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर को समर्पित है, तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं -

सोने-चांदी की खरीददारी का शुभ मुहूर्त (Sona-Chandi Kharidne Ka Samay) धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदना के लिए सबसे अच्छा समय अमृत काल माना जा रहा है, जो सुबह 08 बजकर 50 मिनट से 10 बजकर 33 मिनट तक रहेगा। इस दौरान सोना-चांदी खरीदने से धन में अपार वृद्धि होती है।

पूजन मुहूर्त (Dhanteras 2025 Puja Muhurat) धनतेरस के दिन पूजन के लिए शुभ मुहूर्त प्रदोष काल यानी 07 बजकर 16 मिनट से लेकर 08 बजकर 20 मिनट तक है। इस दौरान आप भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना कर सकते हैं। शहर अनुसार सोना-चांदी मुहूर्त नई दिल्ली शाम 7:16 से 8:20 बजे तक

7:16 से 8:20 बजे तक गुड़गांव शाम 7:17 से 8:20 बजे तक

7:17 से 8:20 बजे तक जयपुर शाम 7:24 से 8:26 बजे तक

7:24 से 8:26 बजे तक कोलकाता शाम 6:41 से 7:38 बजे तक

6:41 से 7:38 बजे तक पुणे शाम 7:46 से 8:38 बजे तक

7:46 से 8:38 बजे तक चेन्नई शाम 7:28 से 8:15 बजे तक

7:28 से 8:15 बजे तक नोएडा शाम 7:15 से 8:19 बजे तक

7:15 से 8:19 बजे तक अहमदाबाद शाम 7:44 से 8:41 बजे तक

7:44 से 8:41 बजे तक बेंगलुरु शाम 7:39 से 8:25 बजे तक

7:39 से 8:25 बजे तक मुंबई शाम 7:49 से 8:41 बजे तक

7:49 से 8:41 बजे तक चंडीगढ़ शाम 7:14 से 8:20 बजे तक

7:14 से 8:20 बजे तक हैदराबाद शाम 7:29 से 8:20 बजे तक

7:29 से 8:20 बजे तक लखनऊ शाम 07:05 बजे से रात 08:08 बजे तक। शुभ मुहूर्त ( Dhanteras 2025 Shubh Muhurat) अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 01 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा। लाभ-उन्नति चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 51 मिनट से लेकर दोपहर 03 बजकर 18 मिनट तक रहेगा। वहीं, प्रदोष काल शाम 06 बजकर 11 मिनट से लेकर रात 08 बजकर 41 मिनट तक रहेगा। इस दौरान आप खरीदारी से लेकर पूजा-पाठ तक कोई भी शुभ काम कर सकते हैं।