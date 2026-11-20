धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि 4 महीने के लंबी योग निद्रा के बाद जागते हैं और एक बार फिर से शादी-ब्याह और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में इसे देवोत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी जैसे नामों से भी जानते हैं।

जिन भी लोगों के जीवन में पैसों की तंगी, शादी में देरी या घर में आए दिन कलह-क्लेश का माहौल रहता है, उन्हें देवउठनी एकादशी के मौके पर ये तीन काम जरूर करने चाहिए। देवउठनी एकादशी से ही रुके हुए काम फिर से होने लगते हैं।

देवउठनी एकादशी पर तीन काम जरूर करें 1. तुलसी जी को लाल चुनरी चढ़ाएं

आज देवउठनी एकादशी के मौके पर घर में जिस भी किसी की शादी में देरी या बार-बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, उनके नाम से तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि, तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाने से घर में सुख-समृद्धि, सकरात्मकता और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह व पूजा से जुड़े कार्य करने पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 2. मुख्य द्वार पर घी का दीपक

हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, देवउठनी एकादशी की शाम मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। आज शाम होने पर घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर एक-एक दीया जलाएं। मान्यता है कि इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और धन से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म होने लगती हैं।