धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 24 नवंबर को देव दीपावली का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक यह महापर्व भगवान शिव द्वारा राक्षस त्रिपुरासुर के संहार की खुशी में मनाया जाता है।

देव दीपावली की शुभकामनाएं इन हिंदी (Dev Deepawali Ki Hardik Shubhkamnaye in Hindi)

1. प्यार की बंसी बजे,

प्यार की बजे शहनाई,

खुशियों के दीप जलें,

दुख कभी न ले अंगड़ाई।

देव दीपावली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. काशी नगरी ऐसी है पावन प्यारी,

जहां स्वयं देवता मनाते हैं दीपावली।

देव दीपावली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

3. गंगा घाट पर जलते जगमग दीप,

भाव-विभोर करने वाला अद्भुत परिवेश,

देव दीपावली जीवन में लाए खुशियां अनेक,

मंगलमय हो आपका यह पावन पर्व विशेष।

देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

4. धन की वर्षा हो इतनी कि,

हर जगह आपका नाम हो,

दिन-रात आपको व्यापार में लाभ हो,

यही शुभकामना है हमारी,

यह देव दीपावली आपके लिए बहुत खास हो।

देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

5. आज करें दीपदान,

भगवान शिव को करें प्रणाम,

देव दीपावली आपके जीवन में खुशहाली लाए।

देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

6. कार्तिक पूर्णिमा की पावन रात आई है,

संग अपने खुशियों की सौगात लाई है,

महादेव की कृपा बनी रहे आप पर सदा,

देव दीपावली की शुभ घड़ी आई है।

देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

7.हर ओर सुनाई दे शिव-शंभू का शोर,

हर ओर शिव के मंत्रों का है उद्घोष,

कितना अद्भुत है काशी का यह परिवेश।

देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

8. मुस्कुराते-हंसते दीप तुम जलाना,

जीवन में नई खुशियों को लाना,

दुख-दर्द अपने भूलकर सबको गले लगाना।

आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

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