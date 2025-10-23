Chitragupta Puja 2025: आज है चित्रगुप्त पूजा, जानें शुभ मुहूर्त, मंत्र, पूजा विधि और महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज यानी 23 अक्टूबर को चित्रगुप्त पूजा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को दीपावली के बाद भाई दूज के साथ ही पड़ता है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त की आराधना की जाती है, जो मनुष्यों के अच्छे-बुरे कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं। यह पर्व (Chitragupta Puja 2025) कायस्थ समाज के लिए बहुत महत्व रखता है, तो आइए इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं -

