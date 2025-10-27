Chhath Puja Bhog List: छठ मैया को लगाएं ये अलग-अलग तरह के दिव्य भोग, खुशियों से भरा रहेगा घर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Chhath Puja 2025: छठ महापर्व न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह पवित्रता और सादगी का पर्व है। चार दिनों तक चलने वाले इस व्रत में, छठी मैया और सूर्य देव को विभिन्न प्रकार के पारंपरिक और सात्विक भोग लगाए जाते हैं, जिनमें हर व्यंजन का अपना एक विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि छठी माता को उनका प्रिय चढ़ाने से वे खुश होती हैं और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें