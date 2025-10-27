Chhath Puja 2025 Day 3: संध्या अर्घ्य में न करें ये गलतियां, वरना भुगतने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Chhath Puja 2025: छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। यह आस्था, पवित्रता और कठोर अनुशासन का महापर्व है। आज इस चार दिवसीय अनुष्ठान का तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ्य (Sandhya Arghya) देने का शुभ समय है। यह दिन व्रत का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन भाग होता है, जब व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इस दिन व्रतियों और उनके परिवार के सदस्यों को कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है, तो आइए उन नियमों को जानते हैं।

संध्या अर्घ्य में भूलकर भी न करें ये 5 काम (Sandhya Arghya Donts) तीसरे दिन, व्रती को सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक न तो अन्न ग्रहण करना चाहिए और न ही जल की एक बूंद पीनी चाहिए। इस व्रत को बीच में तोड़ने का मतलब है छठी माता को नाराज करना।

प्रसाद बनाते समय या अर्घ्य के सूप को सजाते समय, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो हाथ धोए बिना उसे न छूएं। प्रसाद को बनाते समय या पूजा की सामग्री को छूते समय अपवित्र हाथों से, बिना स्नान किए, या चप्पल पहनकर काम न करें।

व्रत के दौरान व्रती को शांत और सात्विक मन रखना चाहिए। तीसरे दिन कठोर तपस्या के समय क्रोध करना, किसी को अपशब्द कहना या घर में लड़ाई का माहौल बनाना वर्जित है। मान्यता है कि इससे व्रत का फल नष्ट हो जाता है और घर में नकारात्मकता आती है।