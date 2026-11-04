नहाय-खाय से उषा अर्घ्य तक, छठ पूजा की पवित्रता बनाए रखने के लिए इन 6 गलतियों से हमेशा बचें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत-त्योहार की तरह छठ पूजा का विशेष महत्व है। इस साल यह पर्व 13 नवंबर नहाय-खाय से शुरू हो रहा है और इसका समापन 15 नवंबर संध्या अर्घ्य के साथ होगा। इस व्रत को महिलाएं संतान की दीर्घायु की कामना में रखती हैं।

इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें माताएं 36 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं और बच्चों की सलामती के साथ अच्छी सेहत की प्रार्थना करती हैं। चार दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान की अपनी अलग महिमा है। इस दौरान व्रती महिलाएं पूरी श्रद्धा और नियम-निष्ठा के साथ उपवास करती हैं और श्रद्धा से सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाती हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छठ पूजा में छोटी-सी लापरवाही भी व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस महापर्व के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि इन चार दिनों में आपको कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए।

बिना संकल्प के व्रत करना अगर आप छठ का व्रत करती हैं, तो आपके लिए इस व्रत का संकल्प लेना जरूरी होता है। अगर आप इसका संकल्प लिए बिना ही व्रत करती हैं या संकल्प पूरा नहीं करती हैं, तो व्रत और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है।

आमतौर पर परिवार का कोई एक ही सदस्य संकल्प लेकर व्रत करता है, जबकि बाकी सदस्य इसमें सहयोग करते हैं। घर के सदस्यों को भी छठ पूजा के नियमों का पालन करना चाहिए। घर और घाट की सफाई रखना अगर आप छठ पूजा के दौरान घर की ठीक से साफ-सफाई नहीं रखते हैं, तो पूजा का फल नहीं मिलता है। यही नहीं इस दौरान आप जिस घाट में पूजा करते हैं, वहां भी सफाई बनाए रखें। इसके साथ ही व्रती महिलाओं को साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और शारीरिक सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए।

भोग लगाते समय इसे जूठा करना आप जो भी प्रसाद छठ पूजा में चढ़ाने के लिए बना रहे हैं उसके लिए ध्यान रखें कि आप उसे भूलकर भी न चखें। यही नहीं इस प्रसाद को भोग लगाए बिना बच्चों को भी न खिलाएं। प्रसाद बनाने से पहले उस जगह को अच्छी तरह से साफ करें और स्वयं भी स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रसाद बनाएं। इसके अलावा आपको कभी भी भोग का अपमान भी नहीं करना चाहिए।

तामसिक भोजन करना यदि छठ पूजा वाले घर में कोई भी व्यक्ति तामसिक भोजन करता है या किसी भी तामसिक प्रवृत्ति का पालन करता है, तो व्रत करने वाले को भी इसका फल नहीं मिलता है। व्रत की गरिमा गए रखने के लिए इन चीजों से दूरी बनाए रखना जरूरी होता है।