Kharna 2026: आज खरना के प्रसाद से शुरू होगा 36 घंटे का व्रत, इन 5 नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 14 नवंबर को छठ महापर्व (Chhath Puja 2026) का दूसरा दिन है। लोक आस्था के महापर्व छठ का दूसरा दिन खरना (Kharna 2026) कहलाता है। हिंदू धर्म में खरना का विशेष महत्व है। इसी दिन से व्रती का 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास शुरू होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सच्चे मन से छठ का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही छठी मैया और सूर्य देव की कृपा बनी रहती है।

खरना के प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर बनाया जाता है। खरना के दिन शाम को गुड़ की खीर और गेहूं के आटे की रोटी का केले के पत्ते पर भोग लगाकर खाया जाता है। साथ ही इस प्रसाद को लोगों में भी बांटा जाता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताते हैं कि छठ पूजा के दूसरे दिन क्या-क्या होता है?