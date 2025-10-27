Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Chhath Puja 2025 Wishes: इन शुभ संदेशों से दें संध्या और उषा अर्घ्य की शुभकामनाएं, बरसेगी छठी माता की कृपा

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 02:38 PM (IST)

    छठ पूजा, सूर्य देव और छठी माता के प्रति अटूट श्रद्धा का महापर्व है, जो प्रकृति, पवित्रता और एकता का प्रतीक है। इस पर्व में संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य महत्वपूर्ण होते हैं, तो आइए इस पावन पर्व की शुभकामनाएं (Chhath Parv 2025 Ki Hardik Shubhkamnaye) देते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Chhath Parv 2025 Ki Hardik Shubhkamnaye: संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य की शुभकामनाएं।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Chhath Puja 2025 Wishes: लोक आस्था का महापर्व छठ, सूर्य देव और छठी माता के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। यह पर्व केवल व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, पवित्रता और एकता का उत्सव है। संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य, इस महापर्व के सबसे महत्वपूर्ण पल होते हैं। इन पावन बेलाओं में आप यहां दिए गए पावन संदेशों से अपनों को शुभकामनाएं (Chhath Parv 2025 Ki Hardik Shubhkamnaye) देकर, छठी मैया की कृपा को साझा कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संध्या अर्घ्य की शुभकामनाएं (Sandhya Arghya 2025 Ki Hardik Shubhkamnaye)

    WhatsApp Image 2025-10-27 at 2.26.29 PM

    1. डूबते सूर्य की लालिमा आपको सुख-शांति दे,
    छठी मैया आपकी हर मनोकामना पूरी करे।
    संध्या अर्घ्य की हार्दिक शुभकामनाएं!

    2. सूर्य का तेज आपकी राह रोशन करे,
    अर्घ्य का जल आपके सारे दुख हरे।
    छठ पूजा के प्रथम अर्घ्य की बहुत-बहुत बधाई!

    3. अस्ताचलगामी सूर्य देव को वंदन करें,
    जीवन में प्रेम और भक्ति का रंग भरें।
    छठी मैया की कृपा सदा आप पर बनी रहे।

    4. घाटों पर सजे सूप और दीप की रोशनी,
    आपके जीवन में लाए खुशियों की नई कहानी।
    संध्या अर्घ्य की पावन बेला शुभ हो!

    5. छठ पर्व का यह पावन क्षण,
    आपके परिवार में सुख और समृद्धि लाए हर क्षण।
    जय छठी मैया!

    WhatsApp Image 2025-10-27 at 2.26.29 PM

    उषा अर्घ्य की शुभकामनाएं (Usha Arghya Ki Shubhkamnaye)

    WhatsApp Image 2025-10-27 at 2.23.21 PM (1)

    1. सात घोड़ों के रथ पर सवार,
    सूर्य देव आएं आपके द्वार।
    किरणों से भर दें आपका घर-संसार,
    ऊषा अर्घ्य की हार्दिक शुभकामनाएं।

    2. उगता सूरज नई उम्मीदें लाए,
    आपकी हर चिंता आज ढल जाए।
    छठी मैया के आशीर्वाद से आपका जीवन जगमगाए।

    3. खुशियों का सवेरा आए, नई रोशनी छाए,
    छठ मैया आपकी हर मुराद पूरी कर जाए।
    ऊषा अर्घ्य के साथ छठ पर्व की शुभकामनाएं।

    4. पारण के साथ पूर्ण हो आपका व्रत,
    परिवार में बना रहे सुख-समृद्धि का शाश्वत संबंध।
    जय सूर्य देव, जय छठी मैया!

    यह भी पढ़ें- Chhath Puja 2025 Day 3: संध्या अर्घ्य में न करें ये गलतियां, वरना भुगतने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम

    यह भी पढ़ें- Chhath Puja 2025 Day 3: संध्या अर्घ्य के समय करें ये विशेष आरती, चारों तरफ से कृपा बरसाएंगी छठी माता

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।