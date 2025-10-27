Chhath Puja 2025 Wishes: इन शुभ संदेशों से दें संध्या और उषा अर्घ्य की शुभकामनाएं, बरसेगी छठी माता की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Chhath Puja 2025 Wishes: लोक आस्था का महापर्व छठ, सूर्य देव और छठी माता के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। यह पर्व केवल व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, पवित्रता और एकता का उत्सव है। संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य, इस महापर्व के सबसे महत्वपूर्ण पल होते हैं। इन पावन बेलाओं में आप यहां दिए गए पावन संदेशों से अपनों को शुभकामनाएं (Chhath Parv 2025 Ki Hardik Shubhkamnaye) देकर, छठी मैया की कृपा को साझा कर सकते हैं।

संध्या अर्घ्य की शुभकामनाएं (Sandhya Arghya 2025 Ki Hardik Shubhkamnaye)

1. डूबते सूर्य की लालिमा आपको सुख-शांति दे,

छठी मैया आपकी हर मनोकामना पूरी करे।

संध्या अर्घ्य की हार्दिक शुभकामनाएं!

2. सूर्य का तेज आपकी राह रोशन करे,

अर्घ्य का जल आपके सारे दुख हरे।

छठ पूजा के प्रथम अर्घ्य की बहुत-बहुत बधाई!

3. अस्ताचलगामी सूर्य देव को वंदन करें,

जीवन में प्रेम और भक्ति का रंग भरें।

छठी मैया की कृपा सदा आप पर बनी रहे।

4. घाटों पर सजे सूप और दीप की रोशनी,

आपके जीवन में लाए खुशियों की नई कहानी।

संध्या अर्घ्य की पावन बेला शुभ हो!

5. छठ पर्व का यह पावन क्षण,

आपके परिवार में सुख और समृद्धि लाए हर क्षण।

जय छठी मैया!

उषा अर्घ्य की शुभकामनाएं (Usha Arghya Ki Shubhkamnaye)

1. सात घोड़ों के रथ पर सवार,

सूर्य देव आएं आपके द्वार।

किरणों से भर दें आपका घर-संसार,

ऊषा अर्घ्य की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. उगता सूरज नई उम्मीदें लाए,

आपकी हर चिंता आज ढल जाए।

छठी मैया के आशीर्वाद से आपका जीवन जगमगाए।

3. खुशियों का सवेरा आए, नई रोशनी छाए,

छठ मैया आपकी हर मुराद पूरी कर जाए।

ऊषा अर्घ्य के साथ छठ पर्व की शुभकामनाएं।

4. पारण के साथ पूर्ण हो आपका व्रत,

परिवार में बना रहे सुख-समृद्धि का शाश्वत संबंध।

जय सूर्य देव, जय छठी मैया!

