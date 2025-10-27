Chhath Puja 2025: क्या है ऊषा और संध्या अर्घ्य का समय? जानें संपूर्ण जानकारी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Chhath Puja 2025: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, सूर्य देव और छठी माती की पूजा के लिए समर्पित है। चार दिनों तक चलने वाले इस व्रत में पवित्रता और कठोर नियमों का पालन किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होती हैं। साथ ही सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का मुख्य दिन संध्या अर्घ्य (Sandhya Arghya schedule) और ऊषा अर्घ्य (Usha Arghya Time) को माना जाता है, तो आइए इस आर्टिकल में इस दिन से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं -