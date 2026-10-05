चाणक्य नीति: ऑफिस में बॉस के सामने भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना रातों-रात खत्म हो सकता है करियर!
आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों में लोगों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जो आपकी प्रगति को रोकती ...और पढ़ें
HighLights
दूसरों पर आंख मूंदकर भरोसा करना करियर के लिए हानिकारक हो सकता है।
अपनी मेहनत को छिपाने से बचें, कार्यस्थल पर प्रदर्शन आवश्यक है।
बॉस से बेवजह बहस करना करियर को प्रभावित कर सकता है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आचार्य चाणक्य की कई ऐसे बातें हैं जो आज के समय में भी लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होती हैं। घर हो या वर्कप्लेस, किसी भी स्थान पर सफलता के कई सूत्र हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
ऐसे ही आपने वर्कप्लेस में देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी करियर में अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं और बॉस की नजरों में भी एक अच्छे एम्प्लोयी नहीं बन पाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं कम मेहनत के बाद भी आगे बढ़ते जाते हैं।
इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि आप वर्कप्लेस में अपने काम पर पूरा भरोसा न करते हों, या फिर कुछ ऐसी गलतियां करते हों जो आपकी प्रगति को रोकती हों। आइए आपको बताते हैं आचार्य चाणक्य इसके बारे में क्या बताते हैं?
आंख मूंदकर दूसरों पर भरोसा करना
आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों में बताते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा कर लेता है वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्ति को हर जगह समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वर्कप्लेस पर भी अगर कोई बॉस के सामने ऐसी गलती करता है, तो उसे एक अच्छा एम्प्लॉई न मानकर बॉस उसे आगे नहीं बढ़ने देता है।
अगर वर्कप्लेस पर बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा कर लिए जाए, तो इससे न सिर्फ आपको बल्कि पूरी कंपनी को भी नुकसान हो सकता है।
अपनी मेहनत को छिपाना
वर्क प्लेस में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जो मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी ज्यादा मेहनत का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं और उनके काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है।
ऐसा व्यक्ति एक समेत के बाद बॉस की नजरों में गिरने लगता है और उसकी प्रगति रुक जाती है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी मेहनत की दिखाने की भी जरूरत होती है।
बिना वजह ज्यादा बोलना और बहस करना
चाणक्य नीति में कहा गया है कि ऑफिस में बिना वजह बोलने वाला और बॉस से हर बात पर बहस करने वाला कभी भी उन्नति नहीं कर पाता है। बॉस की नजरों में की वजह से उसकी प्रगति रुक जाती है और धीरे-धीरे उसका करियर भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे लोग मुंहफट और बद्तमीज माने जाते हैं और जल्दी ही अपने व्यवहार के कारण ऑफिस से निकाले भी जा सकते हैं।
भावनाओं में बहकर फैसले लेने वाले
चाणक्य की नीतियों के अनुसार ऑफिस जब कोई व्यक्ति बॉस के सामने भी ऐसा स्वभाव रखता है, तो उसके कई फैसले गलत हो सकते हैं। जिससे कंपनी को नुकसान हो सकता है।
आत्मविश्वास की कमी दिखाना
आचार्य चाणक्य बताते हैं कि वर्कप्लेस में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति में आत्मविश्वास होना चाहिए। वहीं अगर कोई व्यक्ति वर्कप्लेस में बॉस के सामने आत्मविश्वास की कमी दिखाता है, तो वह चाहकर भी करियर में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाता है।
अगर आपके भीतर भी ये कमियां हैं और आप ये गलती वर्कप्लेस में बार-बार करते हैं, तो अपनी इन आदतों को तुरंत बदल लें।
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