ऑफिस में कोई कर दे जीना मुश्किल, तो चाणक्य की ये 3 गुप्त नीतियां पलट देंगी पूरा खेल, दुश्मन भी करेगा सलाम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ऑफिस में काम करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कई बार काम के दबाव से ज्यादा परेशानी वहां के लोगों के व्यवहार से होती है। कोई सहकर्मी बार-बार आपकी कमियां निकालता है, तो कोई आपकी मेहनत का श्रेय खुद लेने की कोशिश करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो दूसरों को नीचा दिखाने और उनके काम में रुकावट डालने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और उसका काम में मन लगना भी मुश्किल हो जाता है।

अगर आपके ऑफिस में भी कोई व्यक्ति आपका जीना मुश्किल कर रहा है, तो आचार्य चाणक्य की नीतियां आपके काम आ सकती हैं। आइए जानते हैं उनकी ऐसी ही 3 नीतियां, जो आपको ऑफिस की परेशानियों से निपटने में मदद कर सकती हैं।

मौन और धैर्य रखें परिस्थिति अच्‍छी हो या बुरी तुरंत प्रतिक्रिया न दें। अगर ऑफिस में कोई सहकर्मी आपको बार-बार परेशान करता है या बेवजह बहस करने की कोशिश करता है, तो उसके उकसाने में न आएं। गुस्से में कही गई एक बात आपकी छवि खराब कर सकती है। इसलिए पहले परिस्थिति को समझें और फिर सोच-समझकर जवाब दें। कई बार शांत रहने से आपको ज्‍यादा फायदा हो सकता है।

अपनी हर बात हर किसी को न बताएं अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। कोई आपका कितना भी करीबी क्‍यों न हो, अपनी योजनाओं को तबतक किसी को न बताएं, जब तक वह पूरी न हो जाएं। अपनी बातों को अपने अंदर रखें। ऐसा कई बार होता है कि ऑफिस में जिसे आप अपना सबसे ज्‍यादा करीबी समझते हैं, वो सबसे ज्‍यादा आपसे जल की भावना रख सकते हैं और आपकी जो भी योजनाएं हैं, उन्‍हें जानने के बाद वो किसी ऐसे व्‍यक्ति को उन्‍हें बता देते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं।