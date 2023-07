Brahma Muhurta: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जरूर करें ये काम, मिलते हैं कई फायदे

Brahma Muhurta हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवी-देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसलिए इस मुहूर्त में जागने वाले लोगों पर देवताओं की विशेष कृपा बरसती है। आइए जानते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किन कामों को करने से व्यक्ति को सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

Brahma Muhurta ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ।

