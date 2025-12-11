Bhasm Aarti: उज्जैन में महाकाल को क्यों चढ़ाई जाती है भस्म? पढ़ें इस आरती की अनोखी मान्यता

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर की सबसे बड़ी और विशिष्ट पहचान यहां होने वाली भस्म आरती है। यह आरती केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह जीवन के एक गहरे सत्य मृत्यु का प्रतीक है। महाकाल मंदिर ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है, जहां शिव का यह अनूठा शृंगार किया जाता है। भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। आइए महाकाल (Mahakaleshwar Temple Ujjain) की भस्म आरती से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं, जो इस प्रकार हैं।