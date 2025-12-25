मानसिक तनाव से हैं परेशान? मन को शांत रखने के लिए अपनाएं गीता के ये 6 महामंत्र
श्रीमद्भगवद्गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता के 6 सूत्रों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपके अशांत मन को शांति दे मिल सकती है। इन उ ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।अभी पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। श्रीमद्भगवद्गीता दुनिया का एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है, जो हमें सिर्फ धर्म की बातें नहीं सिखाता, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। जब भी हम किसी उलझन में होते हैं, तनाव महसूस करते हैं या मन अशांत होता है, तो गीता के उपदेश एक ठंडी हवा के झोंके की तरह असर करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन का मन घबरा रहा था, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जो बातें समझाई थीं, वे आज भी हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान करती हैं।
यहां बहुत ही आसान भाषा में गीता के वो 6 सूत्र दिए गए हैं, जो आपके अशांत मन को तुरंत शांति दे सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो सबक जो आपके जीवन में एक थेरेपी की तरह काम करेंगे।
1. नतीजे की चिंता छोड़ दें
भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ मेहनत करने पर है, उसका फल क्या मिलेगा यह हमारे हाथ में नहीं है। हम अक्सर 'कल क्या होगा' या 'हार गए तो क्या होगा', सोचकर परेशान रहते हैं। अगर हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करें, तो मन का बोझ तुरंत हल्का हो जाता है।
2. अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं
इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त उसका अपना मन ही है। अगर आप अपने मन को काबू में रखते हैं, तो वह आपका सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन, अगर आप अपने मन पर काबू करने लगे, तो वह आपका दुश्मन बन जाता है। शांति पाने के लिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है।
3. सुख और दुख में एक जैसे रहें
जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कभी बहुत खुशियां मिलेंगी तो कभी खूब सारा गम मिलेगा। कृष्ण सिखाते हैं कि जो इंसान सुख में बहुत ज्यादा उछलता नहीं और दुख में पूरी तरह टूटता नहीं। वही असली शांति का अनुभव कर पाता है। हालात कैसे भी हों, खुद को संतुलित रखना सीखें।
(Image Source: AI-generated)
4. गुस्से से बचें
गुस्सा करने से इंसान की समझ धुंधली पड़ जाती है। गुस्से में हम वह बातें बोल देते हैं या वो काम कर देते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। अशांति की सबसे बड़ी जड़ गुस्सा ही है। शांत रहकर ही हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं।
5. भगवान पर भरोसा रखें
जीवन में जब भी अंधेरा लगने लगे और कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो अपनी सारी चिंताएं ईश्वर को सौंप दें। यह विश्वास कि "जो हो रहा है उसमें ईश्वर की कोई मर्जी है और वह मेरा बुरा नहीं होने देंगे," मन को एक गजब का सुकून देता है।
6. आज में जीना सीखें
हम या तो पुरानी बातों को याद करके दुखी होते रहते हैं या आने वाले कल को लेकर डरते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया वो जा चुका है और जो आने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। इसलिए सिर्फ 'आज' और 'अभी' में जिएं।
यह भी पढ़ें- सावधान! नरक की ओर ले जाती हैं ये 3 आदतें, गीता में श्रीकृष्ण ने पहले ही दे दी थी चेतावनी
यह भी पढ़ें- Gita Updesh: व्यक्ति को नर्क के द्वार तक ले जाती हैं ये 3 बुराइयां, गीता के इस श्लोक में छिपा है रहस्य
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।