मानसिक तनाव से हैं परेशान? मन को शांत रखने के लिए अपनाएं गीता के ये 6 महामंत्र

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। श्रीमद्भगवद्गीता दुनिया का एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है, जो हमें सिर्फ धर्म की बातें नहीं सिखाता, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। जब भी हम किसी उलझन में होते हैं, तनाव महसूस करते हैं या मन अशांत होता है, तो गीता के उपदेश एक ठंडी हवा के झोंके की तरह असर करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन का मन घबरा रहा था, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जो बातें समझाई थीं, वे आज भी हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान करती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां बहुत ही आसान भाषा में गीता के वो 6 सूत्र दिए गए हैं, जो आपके अशांत मन को तुरंत शांति दे सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो सबक जो आपके जीवन में एक थेरेपी की तरह काम करेंगे।

1. नतीजे की चिंता छोड़ दें भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ मेहनत करने पर है, उसका फल क्या मिलेगा यह हमारे हाथ में नहीं है। हम अक्सर 'कल क्या होगा' या 'हार गए तो क्या होगा', सोचकर परेशान रहते हैं। अगर हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करें, तो मन का बोझ तुरंत हल्का हो जाता है।

2. अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त उसका अपना मन ही है। अगर आप अपने मन को काबू में रखते हैं, तो वह आपका सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन, अगर आप अपने मन पर काबू करने लगे, तो वह आपका दुश्मन बन जाता है। शांति पाने के लिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है।

3. सुख और दुख में एक जैसे रहें जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कभी बहुत खुशियां मिलेंगी तो कभी खूब सारा गम मिलेगा। कृष्ण सिखाते हैं कि जो इंसान सुख में बहुत ज्यादा उछलता नहीं और दुख में पूरी तरह टूटता नहीं। वही असली शांति का अनुभव कर पाता है। हालात कैसे भी हों, खुद को संतुलित रखना सीखें।

(Image Source: AI-generated) 4. गुस्से से बचें गुस्सा करने से इंसान की समझ धुंधली पड़ जाती है। गुस्से में हम वह बातें बोल देते हैं या वो काम कर देते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। अशांति की सबसे बड़ी जड़ गुस्सा ही है। शांत रहकर ही हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं।

5. भगवान पर भरोसा रखें जीवन में जब भी अंधेरा लगने लगे और कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो अपनी सारी चिंताएं ईश्वर को सौंप दें। यह विश्वास कि "जो हो रहा है उसमें ईश्वर की कोई मर्जी है और वह मेरा बुरा नहीं होने देंगे," मन को एक गजब का सुकून देता है।