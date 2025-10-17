Baby Names: आपके बच्चे को अलग पहचान देंगे ये धार्मिक नाम, जीवनभर मिलेगा फल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आजकर बच्चों के लिए यूनिक के साथ-साथ धार्मिक नाम रखने का भी चलन है। बच्चों के लिए हमेशा ऐसे नाम चुनने चाहिए, जिनका अर्थ दिव्य हो। इस तरह के नाम देने से इसका लाभ जीवनभर मिलता है। ऐसे में चलिए जानते हैं लड़के व लड़कियों के लिए ऐसे नाम, जो अद्वितीय होने के साथ-साथ विशेष अर्थ भी रखते हैं।

लड़कों के लिए धार्मिक अर्थ वाले नाम दक्ष – इस नाम का अर्थ है योग्य और बुद्धिमान। ऐसे में यह नाम आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा।

अद्विक – अद्विक नाम का मतलब है अद्वितीय और खास। यह नाम काफी यूनिक भी है।

शाश्वत - जो शाश्वत एवं अजेय हो। ऐसे में यह नाम आपके बेटे के लिए अच्छा रहने वाला है।

वेदान्तसार - इस नाम का अर्थ है 'वेदान्त का सार'। ऐसे में यह दिव्य नाम आप आपके बेटे के लिए चुन सकते हैं।

पुण्य - इस नाम का अर्थ है परम पुण्यशाली। ऐसे में यह नाम आपके बेटे पर खूब खिलेगा।

यथार्थ - यथार्थ का अर्थ है, सच्चाई या वास्तविकता। ऐसे में आप यह नाम अपने बेटे को दे सकते हैं।

- यथार्थ का अर्थ है, सच्चाई या वास्तविकता। ऐसे में आप यह नाम अपने बेटे को दे सकते हैं। समर्थ – इन नाम का अर्थ होता है ताकतवर और आत्मविश्वासी। ऐसे में अपने बेटे के लिए यह नाम जरूर चुनें। लड़कियों के लिए खास अर्थ वाले नाम आप अपनी बेटी के लिए ये धार्मिक नाम चुन सकते हैं, जिनका अर्थ भी बहुत खास है।