Baby Names: आपके बच्चे को अलग पहचान देंगे ये धार्मिक नाम, जीवनभर मिलेगा फल

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    हिंदू धर्म में माना गया है कि बच्चों को सार्थक व दिव्य नाम देना काफी शुभ होता है। खासकर ऐसे नाम जिनका कोई अर्थ हो। ऐसे में आप अपने बेटे या बेटी के लिए इन दिव्य व धार्मिक नामों (Baby Names In hindi) का चयन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं वह नाम।

    Baby Names in hindi (Picture Credit: Freepik)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आजकर बच्चों के लिए यूनिक के साथ-साथ धार्मिक नाम रखने का भी चलन है। बच्चों के लिए हमेशा ऐसे नाम चुनने चाहिए, जिनका अर्थ दिव्य हो। इस तरह के नाम देने से इसका लाभ जीवनभर मिलता है। ऐसे में चलिए जानते हैं लड़के व लड़कियों के लिए ऐसे नाम, जो अद्वितीय होने के साथ-साथ विशेष अर्थ भी रखते हैं।

    लड़कों के लिए धार्मिक अर्थ वाले नाम

    • दक्ष – इस नाम का अर्थ है योग्य और बुद्धिमान। ऐसे में यह नाम आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा।
    • अद्विक – अद्विक नाम का मतलब है अद्वितीय और खास। यह नाम काफी यूनिक भी है।
    • शाश्वत - जो शाश्वत एवं अजेय हो। ऐसे में यह नाम आपके बेटे के लिए अच्छा रहने वाला है।
    • वेदान्तसार - इस नाम का अर्थ है 'वेदान्त का सार'। ऐसे में यह दिव्य नाम आप आपके बेटे के लिए चुन सकते हैं।
    • पुण्य - इस नाम का अर्थ है परम पुण्यशाली। ऐसे में यह नाम आपके बेटे पर खूब खिलेगा।
    • यथार्थ - यथार्थ का अर्थ है, सच्चाई या वास्तविकता। ऐसे में आप यह नाम अपने बेटे को दे सकते हैं।
    • समर्थ – इन नाम का अर्थ होता है ताकतवर और आत्मविश्वासी। ऐसे में अपने बेटे के लिए यह नाम जरूर चुनें।
    लड़कियों के लिए खास अर्थ वाले नाम

    आप अपनी बेटी के लिए ये धार्मिक नाम चुन सकते हैं, जिनका अर्थ भी बहुत खास है।

    • मधुराकृति - यह नाम आपकी बेटी पर बहुत सुंदर लगेगा। इस नाम का अर्थ है अत्यन्त आकर्षक स्वरूप वाला।
    • वाग्मी - उत्तम प्रवक्ता को वाग्मी कहा जाता है। ऐसे में आपकी बेटी पर यह नाम बहुत अच्छा लगेगा।
    • अन्वी - इस नाम का अर्थ है "दयालु" या "सुंदर"। ऐसे में आप अपनी बेटी को यह प्यारा-सा नाम दे सकते हैं।
    • यज्वी - यज्वी का अर्थ है, यज्ञकर्ता। यह नाम आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
    • श्लोका - श्लोका शब्द श्लोक से बना है। ये नाम धार्मिक होने के साथ-साथ बहुत प्यारा भी है। आप अपनी बेटी को यह नाम दे सकते हैं।
    • यशस्वीइस नाम का अर्थ है यश या सफलता प्राप्त करने वाला। ऐसे में यह नाम आपकी बेटी के लिए बहुत सुंदर रहने वाला है।

