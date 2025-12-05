Astro Tips: गाय को रोटी खिलाने से मिलते हैं गजब के फायदे, बस ध्यान रखें ये बातें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में गाय की सेवा करना पुण्य कार्य माना गया है। हिंदू धर्म में गाय देवी-देवताओं के समान ही पूजनीय है, इसलिए गाय को ‘गौ माता’ (Gau mata seva) कहा जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गाय को रोटी खिलाते समय आपको कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना आपको इसका लाभ नहीं मिलता।

मिलते हैं ये लाभ हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, अगर आप रोजाना सबसे पहली रोटी गाय को खिलाते हैं, तो इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा करने से साधक को यज्ञ और दान के समान ही फल मिलता है।

साथ ही साधक पर देवी-देवताओं की कृपा बनी रहती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है। साथ ही यह भी माना गया है कि रोजाना गाय को रोटी खिलाने और गौ सेवा करने से व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है।

(Picture Credit: Freepik) (AI Image) भूल से भी न करें ये गलती कभी भी गाय को जूठा या बासी भोजन न खिलाएं। ऐसा करने से आपको जीवन में सुख-समृद्धि की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि गाय को हमेशा सात्विक भोजन ही करवाना चाहिए, अन्यथा आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गाय को सूखी या फिर खाली रोटी न दें। रोटी के साथ गुड़ या घी मिलाकर दे सकते हैं।