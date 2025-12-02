Vastu Tips for kitchen: इन गलतियों से नाराज सकती हैं मां अन्नपूर्णा? भूलकर भी न करें अनदेखा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक मान्यता के अनुसार, रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए रसोई में साफ-सफाई का खास ध्यान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि रसोई से जुड़े वास्तु के नियम का पालन न करने से व्यक्ति को मां अन्नपूर्णा की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है और अन्न की कमी हो सकती है।

इसलिए रात को रसोई (Vastu Tips Kitchen) में जूठे बर्तन भूलकर भी नहीं छोड़ने चाहिए। इस गलती को करने से रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है और जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं रसोई से जुड़े वास्तु नियम के बारे में।