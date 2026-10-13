धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब हमें लगता है कि सामने वाले को ईंट का जवाब पत्‍थर से दें, मगर यह हर बार जरूरी नहीं है। कोई हमारी आलोचना करे, हमें गलत समझे या बिना वजह बहस करने लगे, तो हम खुद को सही साबित करने में जुट जाते हैं। लेकिन क्या हर बार जवाब देना जरूरी है?

कई बार चुप रहना ही समझदारी होती है। अष्टावक्र गीता की शिक्षाएं हमें मन को शांत रखने, अहंकार से दूर रहने और खुद को समझने की प्रेरणा देती हैं। आइए जानते हैं ऐसी 3 बातें, जो आपको सिखा सकती हैं कि किन परिस्थितियों में मौन रहना सबसे अच्छा विकल्प होता है।

जब कोई आपको नीचा दिखाने के लिए बहस करे कई लोगों की आदत होती है कि वे खुद को बड़ा और आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जब अपनी बात नहीं समझा पाते हैं, तब दूसरों को गलत साबित करने में लग जाते हैं। ऐसे लोगों से कभी आपका सामना हो जाए, तो उनसे उलझने की जगह खुद को शांत करने की कोशिश करें। ऐसे लोगों का उद्देश्‍य केवल खुद को बेहतर साबित करना होता है। ऐसी स्थिति में बार-बार जवाब देने से आपका मन अशांत हो सकता है। अष्टावक्र गीता की शिक्षाएं अहंकार से ऊपर उठने और मन को शांत रखने का संदेश देती हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने के लिए बहस करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहने की कोशिश करें।

जब सामने वाला आपकी बात समझना ही न चाहे कुछ लोगों को भ्रम होता है कि वे ही बेस्ट हैं। खुद को सही और आपको गलत साबित करने के लिए, उनका सबसे अच्छा हथियार होता है कि वे आपकी बातों को कभी अनसुना कर देते हैं, तो कभी समझना ही नहीं चाहते हैं। वे अपनी सोच बदलने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसी स्थिति में उन्हें बार-बार समझाने की जगह आपको उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।

अष्टावक्र गीता में ही समझ को विशेष महत्व दिया गया है। इसे हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति को अपनी बात समझाना जरूरी नहीं है। अगर सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो अपनी ऊर्जा को उन पर खर्च करने की जरूरत नहीं है।