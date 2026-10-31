माता लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करने से क्या होता है प्राप्त? पढ़ें अष्टलक्ष्मी की महिमा और पूजा का फल
माता लक्ष्मी के आठ स्वरूपों को अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। धन, संतान सुख, ज्ञान, साहस और विजय के लिए किस ...और पढ़ें
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धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में माता लक्ष्मी को धन, वैभव, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, वहां सुख-शांति और खुशहाली बनी रहती है। माता लक्ष्मी के आठ प्रमुख स्वरूप हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। इन सभी स्वरूपों का अपना अलग महत्व है। कोई धन और वैभव प्रदान करती हैं, तो कोई संतान सुख, साहस, ज्ञान और विजय का आशीर्वाद देती हैं। आइए जानते हैं माता लक्ष्मी के आठ स्वरूपों की महिमा और उनकी पूजा से मिलने वाले फल के बारे में।
आदिलक्ष्मी की पूजा
आदिलक्ष्मी को माता लक्ष्मी का मूल और प्राचीन स्वरूप माना जाता है। इनकी पूजा करने से मन को शांति, जीवन में संतोष और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होने की मान्यता है। जो लोग मानसिक उलझनों और अशांति से परेशान रहते हैं, उनके लिए आदिलक्ष्मी की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है।
धन लक्ष्मी की पूजा
धन लक्ष्मी माता का वह स्वरूप हैं, जो धन, सोना, चांदी और आर्थिक समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से घर में बरकत बनी रहती है। मान्यता है कि धन लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और व्यक्ति को मेहनत का उचित फल मिलता है।
धान्य लक्ष्मी की पूजा
धान्य लक्ष्मी को अन्न, अनाज और कृषि की देवी माना जाता है। इनकी आराधना करने से परिवार में अन्न-जल की कमी नहीं होती। घर में भोजन की बरकत बनी रहती है और परिवार के सदस्यों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।
गज लक्ष्मी की पूजा
गज लक्ष्मी माता का ऐसा स्वरूप हैं, जिनके साथ हाथियों का विशेष संबंध दर्शाया जाता है। यह राजसी वैभव, शक्ति, सम्मान और समृद्धि की प्रतीक हैं। इनकी पूजा करने से सामाजिक प्रतिष्ठा, मान-सम्मान और जीवन में उन्नति प्राप्त होने की मान्यता है।
संतान लक्ष्मी की पूजा
संतान लक्ष्मी को संतान की रक्षा और परिवार की खुशहाली की देवी माना जाता है। इनकी पूजा विशेष रूप से वे दंपती करते हैं, जो संतान सुख और अपनी संतान के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। मान्यता है कि इनकी कृपा से परिवार में प्रेम, सुख और शांति बनी रहती है।
वीर लक्ष्मी की पूजा से मिलता है
वीर लक्ष्मी को धैर्य लक्ष्मी भी कहा जाता है। यह साहस, पराक्रम और मानसिक मजबूती की प्रतीक हैं। इनकी आराधना करने से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। जीवन में संघर्ष कर रहे लोगों के लिए इनकी पूजा विशेष महत्व रखती है।
विजय लक्ष्मी की पूजा
विजय लक्ष्मी को सफलता और विजय प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से कार्यक्षेत्र, व्यापार, प्रतियोगिता और जीवन के अन्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होने की मान्यता है। इनकी कृपा से व्यक्ति में आत्मविश्वास और मुश्किलों से आगे बढ़ने का साहस बढ़ता है।
विद्या लक्ष्मी की पूजा
विद्या लक्ष्मी ज्ञान, शिक्षा, कला और बुद्धि की देवी हैं। विद्यार्थी, शिक्षक, कलाकार और ज्ञान की प्राप्ति करने वाले लोग इनकी आराधना करते हैं। मान्यता है कि इनकी कृपा से एकाग्रता, समझने की क्षमता और बौद्धिक विकास होता है।
अत: माता लक्ष्मी की पूजा करते समय केवल धन प्राप्ति की कामना नहीं करनी चाहिए, बल्कि जीवन में सुख, संतोष, सद्बुद्धि और दूसरों की सहायता करने की भावना भी रखनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्मों के साथ की गई आराधना ही जीवन को सुखमय बनाने का सुंदर मार्ग है।
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