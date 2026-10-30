धन की देवी लक्ष्मी के चमत्कारी नाम, जिनमें छिपा है माता के स्वभाव और कृपा का रहस्य
मां लक्ष्मी के चमत्कारी नामों में उनके स्वभाव, सौंदर्य और कृपा का रहस्य छिपा है। शास्त्रों में बताए गए इन ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, वैभव, सुख-समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। शास्त्रों में देवी लक्ष्मी के कई नाम बताए गए हैं, उनमें से कुछ नामों का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। खास बात यह है कि मां लक्ष्मी के इन नामों में उनके अलग-अलग गुणों, शक्तियों और स्वरूपों का वर्णन मिलता है।
वहीं मां लक्ष्मी के कुछ नाम उनके सौंदर्य और तेज को दर्शाते हैं, तो कुछ नाम करुणा, ज्ञान, विजय और भक्तों के दुख दूर करने की शक्ति का प्रतीक होते हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी के इन नामों के अर्थ और रोज इनका जाप करने से मिलने वाले लाभों के बारे में।
मां लक्ष्मी के नामों में छिपे हैं उनके स्वभाव के राज
- प्रकृति: मां लक्ष्मी के इस नाम का अर्थ प्रकृति या सृष्टि के मूल स्वरूप से है। यह नाम उनके सृजनकारी और जीवन को पोषित करने वाले स्वरूप को दर्शाता है।
- वाचि: यह नाम वाणी से जुड़ा है। इसे मधुर वाणी और अभिव्यक्ति के गुणों से जोड़ा जाता है।
- शुचि: शुचि का अर्थ पवित्र और निर्मल होता है। यह नाम मां लक्ष्मी के शुद्ध और सात्विक स्वरूप को दर्शाता है।
- सुधा: सुधा का अर्थ अमृत होता है। यह नाम अमृत के समान सुख और कल्याण प्रदान करने वाले स्वरूप का प्रतीक है।
- धन्या: धन्या का अर्थ धन्य करने वाली या कृतज्ञता का भाव जगाने वाली देवी से है। यह नाम सौभाग्य और संतोष का प्रतीक माना जाता है।
- हिरण्मयी: इस नाम का अर्थ स्वर्ण के समान तेजस्वी है। यह मां लक्ष्मी के दिव्य वैभव और चमक को दर्शाता है।
- नित्यपुष्टा: नित्यपुष्टा का अर्थ सदैव पोषण करने वाली है। यह नाम जीवन में उन्नति, समृद्धि और निरंतर विकास के भाव को प्रकट करता है।
- विभा: विभा का अर्थ प्रकाश और आभा होता है। यह नाम मां लक्ष्मी के तेजस्वी स्वरूप को दर्शाता है।
- कामाक्षी: कामाक्षी का अर्थ सुंदर और मनोहर नेत्रों वाली देवी से है। यह नाम मां के दिव्य सौंदर्य और कृपादृष्टि का प्रतीक है।
- अनघा: अनघा का अर्थ निष्पाप और दोषरहित होता है। यह नाम पवित्रता और निर्मलता को दर्शाता है।
मां लक्ष्मी के इन नामों में छिपा है करुणा और दिव्य तेज का रहस्य
- दीप्ति: दीप्ति का अर्थ चमक और प्रकाश है। यह नाम मां लक्ष्मी के तेजस्वी स्वरूप को दर्शाता है।
- करुणा: करुणा का अर्थ दया और सहानुभूति है। यह नाम मां के दयालु और कृपालु स्वरूप का प्रतीक है।
- प्रसन्ना: प्रसन्ना का अर्थ प्रसन्न रहने वाली देवी है। यह नाम आनंद और सकारात्मकता से जुड़ा है।
- प्रभा: प्रभा का अर्थ तेज और प्रकाश है। यह नाम मां लक्ष्मी की दिव्य आभा को दर्शाता है।
- चन्द्रसहोदरी: इस नाम का अर्थ चंद्रमा की बहन है। यह नाम समुद्र मंथन के वक्त देवी लक्ष्मी के प्राकट्य पर लिया गया था।
- इन्दिरा: इन्दिरा मां लक्ष्मी का प्रसिद्ध नाम है। इसका संबंध सौंदर्य, ऐश्वर्य और समृद्धि से माना जाता है।
- सत्या: सत्या का अर्थ सत्यस्वरूपा है। यह नाम सत्य और धर्म के मार्ग का प्रतीक है।
- विमला: विमला का अर्थ निर्मल और निष्कलंक है। यह नाम पवित्रता और शुद्धता को दर्शाता है।
- शुक्लमाल्याम्बरा: इस नाम का अर्थ श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत वस्त्र धारण करने वाली देवी है। यह नाम शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है।
- यशस्विनी: यशस्विनी का अर्थ यश और सम्मान प्राप्त करने वाली है। यह नाम कीर्ति और प्रतिष्ठा से जुड़ा है।
- वसुधरा: वसुधरा का अर्थ पृथ्वी को धारण करने वाली या धन-समृद्धि प्रदान करने वाली है। यह नाम पोषण और संपन्नता का भाव दर्शाता है।
- हेममालिनी: हेममालिनी का अर्थ स्वर्ण की माला धारण करने वाली देवी है। यह नाम ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक है।
- हिरण्यप्राकारा: इस नाम का अर्थ स्वर्णमय आभा या स्वर्ण के समान दिव्य आभा से युक्त देवी है।
- त्रिकालज्ञानसम्पन्ना: इस नाम का अर्थ भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान रखने वाली देवी है। यह नाम दिव्य ज्ञान और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है।
- भुवनेश्वरी: भुवनेश्वरी का अर्थ समस्त लोकों की अधिष्ठात्री देवी है। यह नाम उनकी व्यापक शक्ति को दर्शाता है।
- विभूति: विभूति का अर्थ वैभव, महिमा और दिव्य ऐश्वर्य है। यह नाम मां लक्ष्मी की समृद्धि प्रदान करने वाली शक्ति का प्रतीक है।
- सुरभि: सुरभि का अर्थ सुगंधित या मन को आनंद देने वाली है। यह नाम शुभता और सुखद अनुभूति से जुड़ा है।
- पद्मालया: पद्मालया का अर्थ कमल में निवास करने वाली देवी है। कमल मां लक्ष्मी का प्रमुख प्रतीक माना जाता है।
मां लक्ष्मी के वे नाम जो दुख दूर करने और विजय दिलाने से जुड़े हैं
- श्री: श्री का अर्थ सौभाग्य, समृद्धि और मंगल से है। यह मां लक्ष्मी का अत्यंत लोकप्रिय नाम है।
- दिव्या: दिव्या का अर्थ दिव्य और अलौकिक है। यह नाम मां के ईश्वरीय स्वरूप को दर्शाता है।
- वसुधा: वसुधा का अर्थ पृथ्वी है। यह नाम जीवन को पोषण देने वाली शक्ति का प्रतीक है।
- विद्या: विद्या का अर्थ ज्ञान है। यह नाम बुद्धि, शिक्षा और सीखने की क्षमता से जुड़ा है।
- सर्वभूतहितप्रदा: इस नाम का अर्थ सभी प्राणियों का कल्याण करने वाली देवी है।
- अशोका: अशोका का अर्थ शोक से रहित करने वाली है। यह नाम दुखों से मुक्ति और मन की शांति की कामना से जुड़ा है।
- लोकशोकविनाशिनी: इस नाम का अर्थ संसार के दुखों का नाश करने वाली देवी है।
- पुष्टि: पुष्टि का अर्थ पोषण, विकास और संपन्नता है। यह नाम जीवन में उन्नति और खुशहाली का प्रतीक है।
- प्रीतिपुष्करिणी: इस नाम का भाव प्रेम और प्रसन्नता से जुड़ा है। यह भक्तों के जीवन में स्नेह और आनंद की कामना को दर्शाता है।
- शुभा: शुभा का अर्थ मंगलकारी और कल्याण करने वाली है। यह नाम शुभ कार्यों और अच्छे परिणामों से जुड़ा है।
- जया: जया का अर्थ विजय दिलाने वाली है। यह नाम सफलता और बाधाओं पर जीत का प्रतीक माना जाता है।
- प्रसादाभिमुखी: इस नाम का अर्थ कृपा और प्रसन्नता प्रदान करने के लिए तत्पर देवी से है।
- भुक्ति: भुक्ति का अर्थ भोग या सांसारिक सुखों की प्राप्ति है। यह नाम जीवन में सुख-सुविधाओं से जुड़ा है।
- धर्मनिलया: धर्मनिलया का अर्थ धर्म का निवास या धर्म की स्थापना करने वाली देवी है।
- आह्लादजननी: इस नाम का अर्थ आनंद उत्पन्न करने वाली देवी है। यह नाम जीवन में प्रसन्नता और सुख का भाव दर्शाता है।
रोज मां लक्ष्मी के नामों का जाप करने से क्या लाभ मिलते हैं?
- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां लक्ष्मी के नामों का श्रद्धापूर्वक जाप करने से भक्तों को कई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
- मां लक्ष्मी के पवित्र नामों का जाप करते समय व्यक्ति का ध्यान एकाग्र होता है। इससे मन शांत रखने और सकारात्मक भाव विकसित करने में मदद मिलती है।
- मां लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना जाता है। उनके नामों का जाप घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली लेकर आता है।
- नियमित मंत्र-जाप से व्यक्ति को अपने मन को स्थिर करने और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है।
यह भी पढ़ें- छोटी दीवाली पर नई झाड़ू खरीदने का सीक्रेट जानते हैं आप? चुंबक की तरह खिंचेगा पैसा
यह भी पढ़ें- दीवाली के 5 दिनों में सपने में मां लक्ष्मी का दिखना महज संयोग नहीं! स्वप्न शास्त्र में छुपा है गूढ़ रहस्य
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।