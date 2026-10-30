धन की देवी लक्ष्मी के चमत्कारी नाम, जिनमें छिपा है माता के स्वभाव और कृपा का रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, वैभव, सुख-समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। शास्‍त्रों में देवी लक्ष्‍मी के कई नाम बताए गए हैं, उनमें से कुछ नामों का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। खास बात यह है कि मां लक्ष्मी के इन नामों में उनके अलग-अलग गुणों, शक्तियों और स्वरूपों का वर्णन मिलता है।

वहीं मां लक्ष्मी के कुछ नाम उनके सौंदर्य और तेज को दर्शाते हैं, तो कुछ नाम करुणा, ज्ञान, विजय और भक्तों के दुख दूर करने की शक्ति का प्रतीक होते हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी के इन नामों के अर्थ और रोज इनका जाप करने से मिलने वाले लाभों के बारे में।