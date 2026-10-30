छोटी दीवाली पर नई झाड़ू खरीदने का सीक्रेट जानते हैं आप? चुंबक की तरह खिंचेगा पैसा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पांच दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में छोटी दीवाली का विशेष महत्व है। इस पर्व को दीवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है, जिसे नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन कुछ चीजों को घर लाना शुभ माना जाता है, जिनमें झाड़ू भी शामिल है। हिंदू धर्म में झाड़ू को धन की देवी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, जो लोग छोटी दीवाली के दिन झाड़ू खरीदकर लाते हैं, उनके घरों में धन की देवी मां लक्ष्मी का आगमन होता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि छोटी दीवाली के दिन झाड़ू खरीदना शुभ क्यों माना जाता है।

क्या है इसके पीछे की वजह? सकारात्मक ऊर्जा का संचार: धार्मिक मान्यता के अनुसार, धन की देवी मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं, जहां साफ-सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। छोटी दीवाली के दिन घर में नई झाड़ू लाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसका प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है।

दरिद्रता का नाश: धार्मिक मान्यता के अनुसार, छोटी दीवाली के दिन नई झाड़ू घर लाने से दरिद्रता का नाश होता है। नई झाड़ू खरीदकर घर की सफाई करने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। आर्थिक परेशानियों से छुटकारा: छोटी दीवाली के दिन घर में झाड़ू लाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी की कृपा जीवन में सदैव बनी रहती है।