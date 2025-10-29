Akshaya navami के दिन इन स्थानों पर जलाएं दीपक, घर चलकर आएगी सुख-समृद्धि
अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहते हैं, देवउठनी एकादशी से दो दिन पहले मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन पर किए गए शुभ कार्यों से अक्षय फल प्राप्त होता है। ऐसे में आप अक्षय नवमी पर घर के इन स्थानों पर दीपक जलाकर और भी कई गुना फलों की प्राप्ति कर सकते हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में अक्षय नवमी (Akshaya navami 2025) का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ-साथ आंवले के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। इस बार यह पर्व शुक्रवार 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का समय सुबह 6 बजकर 44 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 3 मिनट तक रहने वाला है। आइए जानते हैं कि आपको अक्षय नवमी के दिन घर के किन स्थानों पर दीपक जलाने से विशेष लाभ मिल सकता है।
मिलेगी प्रभु श्रीहरि की कृपा
अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में आप इस दिन पर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके ऊपर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है।
यहां जरूर जलाएं दीपक
अक्षय नवमी पर विधि-विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और मंदिर में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
घर में होता है लक्ष्मी जी का आगमन
अक्षय नवमी पर आप घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर भी शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, प्रवेश द्वार पर दीपक जलाने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मकता दूर बनी रहती है।
मिलते हैं अच्छे परिणाम
हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा विशेष महत्व रखता है। रोजाना सूर्यास्त के बाद तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाने से साधक को विशेष लाभ मिल सकते हैं। ऐसे में अक्षय नवमी पर तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे आपको अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं।
