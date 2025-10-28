Akshay Navami पर कौन-सी वस्तुएं लाती हैं घर में स्थायी सुख-समृद्धि, जानिए क्या खरीदें क्या नहीं?

दिव्या गौतम, एस्ट्रोपत्री। अक्षय नवमी (Akshay Navami 2025) का दिन धर्म, सत्य और स्थायी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए इसे "अक्षय" कहा गया है। भगवान विष्णु ने इस दिन आंवले के वृक्ष में निवास किया था, इसलिए आंवले की पूजा और उसके नीचे भोजन करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। यह तिथि जीवन में स्थायी शांति, समृद्धि और पारिवारिक सुख का आशीर्वाद प्रदान करती है, इसलिए इसे पुण्य अर्जन और आध्यात्मिक उत्थान का श्रेष्ठ अवसर माना गया है।

