अहोई अष्टमी पर बादलों की वजह से न दिखें तारे तो कैसे खोलें व्रत? शास्त्रों में लिखे हैं ये अचूक नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुखी जीवन की कामना में रखा जाता है। इस दिन माताएं अहोई माता की पूजा-अर्चना करती हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और संतान की अच्छी सेहत का आशीर्वाद माता से लेती हैं।

शास्त्रों की मानें तो इस दिन तारों को देखकर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। वहीं कई बार मौसम खराब होने, आसमान में बादल होने या प्रदूषण के कारण तारे दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे में व्रत रखने वाली महिलाओं के मन में सवाल उठता है कि अगर अहोई अष्टमी पर तारे नजर न आएं तो पूजा और अर्घ्य कैसे दिया जा सकता है?

यही नहीं ऐसे में यह भी लगता है कि क्या व्रत पूर्ण माना जाएगा। इस साल अहोई अष्टमी आज यानी 01 नवंबर की मनाई जा रही है। आइए आपको बताते हैं इस दिन तारे न निकलने पर कैसे करें पूजन।

अहोई अष्टमी पर तारों को अर्घ्य कैसे दिया जाता है? अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देने का विशेष महत्व माना जाता है। शाम के समय पूजा करने के साथ इसके लिए सबसे पहले एक लोटे में शुद्ध जल भर लें। अब इसमें थोड़ा कच्चा दूध, रोली, अक्षत और लाल फूल डालें। अर्घ देते समय हाथ में थोड़े से गेहूं या चावल के दाने और मिठाई रखें। इसके बाद उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण या पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी हो जाएं।

अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि आप किसी आसनी या पाटे पर ही खड़ी होकर ही अर्घ्य दें। ध्यान रखें कि अर्घ्य का जल पैरों में नहीं गिरना चाहिए। अर्घ्य देते समय आप 'ॐ अहोई मात्रे नमः' मंत्र का जाप करें। तारों को अर्घ्य देने के बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करें प्रणाम करें और संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें।

अहोई अष्टमी पर तारे न दिखें तो क्या करें? अगर किसी वजह से आसमान साफ नहीं हैं और आसमान में बादलों के कारण तारे नजर न आएं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ आसान उपाय आजमाने चाहिए।