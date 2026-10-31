अहोई माता की पूजा में 8 कोष्ठक का क्या है राज? संतान की लंबी उम्र से जुड़ा है गहरा रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में संतान की सुख-समृद्धि, अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की खुशहाली के लिए निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं और शाम के समय अहोई माता की पूजा करती हैं।

पूजा के दौरान दीवार पर अहोई माता, स्याहू और उसके सात पुत्रों का चित्र बनाया जाता है। इसके साथ ही आठ कोष्ठक यानी छोटे-छोटे खाने भी बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा में इन आठ कोष्ठकों को बनाने के पीछे क्या मान्यता है? आइए जानते हैं इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व।

आठ कोष्ठक का अष्टमी तिथि से संबंध अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अष्टमी का अर्थ ही आठवीं तिथि होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पूजा के समय बनाए जाने वाले आठ कोष्ठक इसी अष्टमी तिथि का प्रतीक माने जाते हैं। इन आठ खानों के माध्यम से व्रत की तिथि और पूजा के महत्व को दर्शाया जाता है। मान्यता है कि इनको बनाकर महिलाएं अहोई माता के सामने अपनी संतान की रक्षा और सुखी जीवन की प्रार्थना करती हैं।

अहोई माता के आठ कोष्ठकों का आध्यात्मिक महत्व अहोई अष्टमी की पूजा में आठ कोष्ठकों को शुभता और मंगल का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक परंपराओं में आठ अंक को विशेष महत्व दिया गया है। इसे जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली और पूर्णता से जोड़कर देखा जाता है। कुछ मान्यताओं में इन आठ कोष्ठकों को देवी शक्ति के विभिन्न स्वरूपों और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है।