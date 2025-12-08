Aaj ka Panchang 8 December 2025: सोमवार के दिन क्या रहेगा शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय, पढ़ें पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज भगवान शिव की पूजा-अर्चना की जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सोमवार के दिन महादेव की उपासना करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन विशेष चीजों के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक भी करना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 8 December 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण चतुर्थी

मास पूर्णिमांत: पौष

दिन: सोमवार

संवत्: 2082 तिथि: कृष्ण चतुर्थी – सायं 04 बजकर 03 मिनट तक, फिर पंचमी

योग: ब्रह्म – सायं 05 बजकर 01 मिनट तक

करण: बालव – सायं 04 बजकर 03 मिनट तक

करण: कौलव – 09 दिसंबर प्रात: 03 बजकर 09 मिनट तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय: प्रातः 07 बजकर 02 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 24 मिनट पर

चंद्रोदय: रात 09 बजकर 05 मिनट पर

चंद्रास्त: 09 दिसंबर को प्रात: 10 बजकर 23 मिनट पर सूर्य राशि: वृश्चिक

चन्द्रमा की राशि: कर्क आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: प्रात: 11 बजकर 52 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक

अमृत काल: सायं 08 बजकर 49 मिनट से रात्रि 10 बजकर 20 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: प्रात: 08 बजकर 20 मिनट से प्रात: 09 बजकर 37 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 01 बजकर 31 मिनट से दोपहर 02 बजकर 49 मिनट तक

यमगण्ड: प्रात: 10 बजकर 55 मिनट से दोपहर 12 बजकर 13 मिनट तक