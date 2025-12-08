Language
    Aaj ka Panchang 8 December 2025: सोमवार के दिन क्या रहेगा शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय, पढ़ें पंचांग

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    Aaj ka Panchang 8 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज यानी 8 दिसंबर को सोमवार पड़ रहा है। यह दिन महादेव की पूजा-अर्चना करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान् ...और पढ़ें

    Aaj ka Panchang 8 December 2025: आज का पंचांग 

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज भगवान शिव की पूजा-अर्चना की जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सोमवार के दिन महादेव की उपासना करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन विशेष चीजों के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक भी करना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 8 December 2025) के बारे में।

    lord shiv (16)

    तिथि: कृष्ण चतुर्थी
    मास पूर्णिमांत: पौष
    दिन: सोमवार
    संवत्: 2082

    तिथि: कृष्ण चतुर्थी – सायं 04 बजकर 03 मिनट तक, फिर पंचमी
    योग: ब्रह्म – सायं 05 बजकर 01 मिनट तक
    करण: बालव – सायं 04 बजकर 03 मिनट तक
    करण: कौलव – 09 दिसंबर प्रात: 03 बजकर 09 मिनट तक

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय: प्रातः 07 बजकर 02 मिनट पर
    सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 24 मिनट पर
    चंद्रोदय: रात 09 बजकर 05 मिनट पर
    चंद्रास्त: 09 दिसंबर को प्रात: 10 बजकर 23 मिनट पर

    सूर्य राशि: वृश्चिक
    चन्द्रमा की राशि: कर्क

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त: प्रात: 11 बजकर 52 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक
    अमृत काल: सायं 08 बजकर 49 मिनट से रात्रि 10 बजकर 20 मिनट तक

    आज के अशुभ समय

    राहुकाल: प्रात: 08 बजकर 20 मिनट से प्रात: 09 बजकर 37 मिनट तक
    गुलिकाल: दोपहर 01 बजकर 31 मिनट से दोपहर 02 बजकर 49 मिनट तक
    यमगण्ड: प्रात: 10 बजकर 55 मिनट से दोपहर 12 बजकर 13 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव पुष्य नक्षत्र में रहेंगे।
    पुष्य नक्षत्र: 9 दिसंबर को प्रात: 02 बजकर 52 मिनट तक
    सामान्य विशेषताएं: सहायक, संवेदनशील, आत्मनिर्भर, धैर्यशील, परिश्रमी, शांतचित्त, बुद्धिमान, कर्तव्यनिष्ठ, नियमपालक, धर्मपरायण, उदार और परोपकारी।
    नक्षत्र स्वामी: शनि देव
    राशि स्वामी: चंद्र देव
    देवता: बृहस्पति देव
    प्रतीक: कमल या गाय का थन

     

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।