Aaj ka Panchang 29 October 2025: अक्टूबर के आखिरी बुधवार पर बन रहे ये शुभ-अशुभ योग, यहां पढ़ें पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 29 अक्टूबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर बुधवार पड़ रहा है। सनातन धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन सच्चे मन से गणपति बप्पा की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। अक्टूबर के आखिरी बुधवार पर कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 29 October 2025) के बारे में।

तिथि: शुक्ल सप्तमी

मास पूर्णिमांत: कार्तिक

दिन: बुधवार

संवत्: 2082 तिथि: शुक्ल सप्तमी प्रातः 09 बजकर 23 मिनट तक

योग: धृति प्रातः 07 बजकर 51 मिनट तक

करण: वणिज प्रातः 09 बजकर 23 मिनट तक

करण: विष्टि रात्रि 09 बजकर 50 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 31 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 38 मिनट पर

चंद्रोदय: दोपहर 01 बजकर 04 मिनट पर

चन्द्रास्त: रात 11 बजकर 41 मिनट पर सूर्य राशि: तुला

चंद्र राशि: मकर

पक्ष: शुक्ल आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: आज नहीं है

अमृत काल: रात 10 बजकर 38 मिनट से दोपहर 12 बजकर 21 मिनट तक आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से दोपहर 01 बजकर 28 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 10 बजकर 41 मिनट से दोपहर 12 बजकर 05 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 07 बजकर 54 मिनट से प्रातः 09 बजकर 18 मिनट तक