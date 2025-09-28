Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Aaj ka Panchang 28 September 2025: शारदीय नवरात्र के छठे दिन बन रहे ये योग, पढ़ें आज का शुभ मुहूर्त

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:00 AM (IST)

    Shardiya Navratri 2025 Day 6 Aaj ka Panchang 28 सितंबर 2025 के अनुसार आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। साथ ही विधिपूर्वक व्रत किया जाता है। शारदीय नवरात्र के छठे दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज का पंचांग।

    prefferd source google
    Hero Image
    Aaj ka Panchang 28 September 2025: आज का पंचांग

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 28 सितंबर को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) की षष्ठी तिथि पर मां कात्यायनी की पूजा-अर्चना करने का विधान है।

    धार्मिक मान्यता के अनुसार, मां कात्यायनी की उपासना करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। षष्ठी तिथि पर कई मंगलकारी योग भी बन रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन शुभ योग में पूजा करने का दोगुना फल मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 28 September 2025) के बारे में।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तिथि: शुक्ल षष्ठी

    मास पूर्णिमांत: अश्विन

    दिन: रविवार

    संवत्: 2082

    तिथि: षष्ठी दोपहर 02 बजकर 27 मिनट तक

    योग: 29 सितंबर को आयुष्मान रात्रि 12 बजकर 32 मिनट तक

    करण: तैतिल दोपहर 02 बजकर 27 मिनट तक

    करण: 29 सितंबर को गरज प्रातः 03 बजकर 32 मिनट तक

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 12 मिनट पर

    सूर्यास्त: सायं 06 बजकर 10 मिनट पर

    चंद्रमा का उदय: प्रातः 11 बजकर 57 मिनट पर

    चन्द्रास्त: रात्रि 10 बजकर 02 मिनट पर

    सूर्य राशि: कन्या

    चंद्र राशि: वृश्चिक

    पक्ष: शुक्ल

    शुभ समय अवधि

    अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 48 मिनट से दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक

    अमृत काल: सायं 06 बजकर 05 मिनट से सांय 07 बजकर 53 मिनट तक

    अशुभ समय अवधि

    राहुकाल: दोपहर 04 बजकर 41 मिनट से दोपहर 06 बजकर 10 मिनट तक

    गुलिकाल: दोपहर 03 बजकर 11 मिनट से सांय 04 बजकर 41 मिनट तक

    यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से दोपहर 01 बजकर 41 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव ज्येष्ठ नक्षत्र में रहेंगे…

    ज्येष्ठ नक्षत्र- 29 सितंबर को प्रातः 03 बजकर 55 बजे तक

    सामान्य विशेषताएं: बुद्धिमान, व्यावहारिक, दार्शनिक, चतुर, सीमित मित्रता वाला, आक्रामक और महत्वाकांक्षी

    नक्षत्र स्वामी: बुध देव

    राशि स्वामी: मंगल देव

    देवता: इंद्र (देवताओं के राजा)

    प्रतीक: बालियां, छत्र या ताबीज

    यह भी पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र में कब करें हवन? यहां पढ़ें सही नियम और मुहूर्त

    यह भी पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: कब और कैसे किया जाता है बिल्व निमंत्रण? जानिए इसका महत्व

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।