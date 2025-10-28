Aaj ka Panchang 28 October 2025: छठ पूजा के चौथे दिन बन रहे कई मंगलकारी योग, यहां पढ़ें दैनिक पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 28 अक्टूबर को छठ पूजा (Chhath Puja 2025) का आखिरी और चौथा दिन है। आज दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने का विधान है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धार्मिक मान्यता के अनुसार, छठ व्रत करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 28 October 2025) के बारे में।

तिथि: शुक्ल षष्ठी

मास पूर्णिमांत: कार्तिक

दिन: मंगलवार

संवत्: 2082 तिथि: शुक्ल षष्ठी प्रातः 07 बजकर 59 मिनट तक

योग: सुकर्मा प्रातः 07 बजकर 51 मिनट तक

करण: तैतिल प्रातः 07 बजकर 59 मिनट तक

करण: गरज सायं 08 बजकर 45 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 30 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 39 बजकर पर

चंद्रोदय: दोपहर 12 बजकर 22 बजकर पर

चन्द्रास्त: रात 10 बजकर 41 मिनट पर सूर्य राशि: तुला

चंद्र राशि: धनु आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 42 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक

अमृत काल: रात 10 बजकर 29 मिनट से प्रातः 12 बजकर 15 मिनट तक

आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 02 बजकर 52 मिनट से सांय 04 बजकर 15 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से दोपहर 01 बजकर 28 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 09 बजकर 17 मिनट से प्रातः 10 बजकर 41 मिनट तक

