Aaj ka Panchang 28 October 2025: छठ पूजा के चौथे दिन बन रहे कई मंगलकारी योग, यहां पढ़ें दैनिक पंचांग
Chhath Puja 2025, Aaj ka Panchang 28 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने और व्रत का पारण करने के बाद छठ पूजा का समापन होगा। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज का पंचांग।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 28 अक्टूबर को छठ पूजा (Chhath Puja 2025) का आखिरी और चौथा दिन है। आज दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने का विधान है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा।
धार्मिक मान्यता के अनुसार, छठ व्रत करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 28 October 2025) के बारे में।
तिथि: शुक्ल षष्ठी
मास पूर्णिमांत: कार्तिक
दिन: मंगलवार
संवत्: 2082
तिथि: शुक्ल षष्ठी प्रातः 07 बजकर 59 मिनट तक
योग: सुकर्मा प्रातः 07 बजकर 51 मिनट तक
करण: तैतिल प्रातः 07 बजकर 59 मिनट तक
करण: गरज सायं 08 बजकर 45 मिनट तक
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 30 मिनट पर
सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 39 बजकर पर
चंद्रोदय: दोपहर 12 बजकर 22 बजकर पर
चन्द्रास्त: रात 10 बजकर 41 मिनट पर
सूर्य राशि: तुला
चंद्र राशि: धनु
आज के शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 42 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक
अमृत काल: रात 10 बजकर 29 मिनट से प्रातः 12 बजकर 15 मिनट तक
आज के अशुभ समय
राहुकाल: दोपहर 02 बजकर 52 मिनट से सांय 04 बजकर 15 मिनट तक
गुलिकाल: दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से दोपहर 01 बजकर 28 मिनट तक
यमगण्ड: प्रातः 09 बजकर 17 मिनट से प्रातः 10 बजकर 41 मिनट तक
आज का नक्षत्र
आज चंद्रदेव पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे…
पूर्वाषाढ़ नक्षत्र- दोपहर 03 बजकर 45 मिनट तक
सामान्य विशेषताएं: लोकप्रिय, धार्मिक, आध्यात्मिक, साहसी, हंसमुख, बुद्धिमान, सलाहकार, दयालु, उदार, वफादार मित्र, खतरनाक शत्रु, लंबा कद, यात्रा प्रिय और विलासिता
नक्षत्र स्वामी: शुक्र देव
राशि स्वामी: बृहस्पति देव
देवता: अपस (ब्रह्मांडीय महासागर)
प्रतीक: हाथी का दांत और पंखा
यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है.
