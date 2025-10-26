Aaj ka Panchang 26 October 2025: आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, बन रहे ये योग, पढ़ें पंचांग
Aaj ka Panchang 26 अक्टूबर 2025 के अनुसार, छठ पूजा के दूसरे दिन खरना किया जाता है। खरना वाले दिन व्रत का संकल्प लिया जाता है। खरना के प्रसाद को बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग किया जाता है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन होता है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज का पंचांग।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 26 अक्टूबर को छठ पूजा (Chhath Puja 2025) का दिन दूसरा दिन है। आज खरना है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा।
सनातन धर्म में खरना (Chhath Puja Kharna) का खास महत्व है। क्योंकि इसके बाद से ही निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। व्रत के दौरान कई नियम का पालन करना चाहिए। छठ पूजा के दिन दूसरे दिन कई शुभ-अशुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 26 October 2025) के बारे में।
तिथि: शुक्ल पंचमी
मास पूर्णिमांत: कार्तिक
दिन: रविवार
संवत्: 2082
तिथि: 27 अक्टूबर को शुक्ल पंचमी प्रातः 06 बजकर 04 मिनट तक
योग: शोभन प्रातः 06 बजकर 46 मिनट तक
करण: बव प्रातः 06 बजकर 04 मिनट तक
करण: बालव प्रातः 04 बजकर 58 मिनट तक
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 29 मिनट पर
सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 41 बजकर पर
चंद्रोदय: प्रातः 10 बजकर 44 बजकर पर
चन्द्रास्त: सायं: 08 बजकर 48 मिनट पर
सूर्य राशि: तुला
चंद्र राशि: वृश्चिक
आज के शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 42 मिनट से 12 बजकर 27 मिनट तक
अमृत काल: 27 अक्टूबर को प्रातः 06 बजकर 20 मिनट से 08 बजकर 07 मिनट तक
आज के अशुभ समय
राहुकाल: सायं 04 बजकर 17 मिनट से सायं 05 बजकर 41 मिनट तक
गुलिकाल: दोपहर 02 बजकर 53 मिनट से सायं 04 बजकर 17 मिनट तक
यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से दोपहर 01 बजकर 29 मिनट तक
आज का नक्षत्र
आज चंद्रदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे…
ज्येष्ठा नक्षत्र- प्रातः 10 बजकर 46 मिनट तक
सामान्य विशेषताएं: बुद्धिमान, व्यावहारिक, दार्शनिक, चतुर, सीमित मित्रता वाला, आक्रामक और महत्वाकांक्षी
नक्षत्र स्वामी: बुध देव
राशि स्वामी: मंगल देव
देवता: इंद्र (देवताओं के राजा)
प्रतीक: बालियां, छत्र या ताबीज
