Aaj ka Panchang 26 October 2025: आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, बन रहे ये योग, पढ़ें पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 26 अक्टूबर को छठ पूजा (Chhath Puja 2025) का दिन दूसरा दिन है। आज खरना है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार छठ पूजा का पर्व 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा।

सनातन धर्म में खरना (Chhath Puja Kharna) का खास महत्व है। क्योंकि इसके बाद से ही निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। व्रत के दौरान कई नियम का पालन करना चाहिए। छठ पूजा के दिन दूसरे दिन कई शुभ-अशुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 26 October 2025) के बारे में।

तिथि: शुक्ल पंचमी

मास पूर्णिमांत: कार्तिक

दिन: रविवार

संवत्: 2082 तिथि: 27 अक्टूबर को शुक्ल पंचमी प्रातः 06 बजकर 04 मिनट तक

योग: शोभन प्रातः 06 बजकर 46 मिनट तक

करण: बव प्रातः 06 बजकर 04 मिनट तक

करण: बालव प्रातः 04 बजकर 58 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 29 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 41 बजकर पर

चंद्रोदय: प्रातः 10 बजकर 44 बजकर पर

चन्द्रास्त: सायं: 08 बजकर 48 मिनट पर सूर्य राशि: तुला

चंद्र राशि: वृश्चिक आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 42 मिनट से 12 बजकर 27 मिनट तक

अमृत काल: 27 अक्टूबर को प्रातः 06 बजकर 20 मिनट से 08 बजकर 07 मिनट तक आज के अशुभ समय

राहुकाल: सायं 04 बजकर 17 मिनट से सायं 05 बजकर 41 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 02 बजकर 53 मिनट से सायं 04 बजकर 17 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से दोपहर 01 बजकर 29 मिनट तक