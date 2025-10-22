Chhath Puja 2025, Chhath 2025: कब है छठ पूजा? 25 को नहाय-खाय, 26 को खरना, 27-28 को अर्घ्य, जानें Chhath Puja Kab Hai सही तिथि

संवाद सूत्र, बिहपुर। Chhath Puja 2025, Chhath 2025 इस साल सूर्य षष्ठी 2025 यथा छठ पूजा 2025 का चार दिवसीय अनुष्ठान नहाय-खाय के साथ 25 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। इससे पहले शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 को नवगछिया अनुमंडल समेत भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों, बिहपुर के गंगा घाटों पर पुण्य स्नान के लिए छठ व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ेगी।

इधर अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिहपुर प्रखंड के सोनवर्षा निवासी पंडित संजय झा ने बताया कि 25 अक्टूबर, दिन शनिवार को को नहाय-खाय सह कद्दू भात से छठ महापर्व 2025 का चार दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। खरना पूजन 26 अक्टूबर, दिन रविवार को होगा। 26 अक्टूबर को शाम में छठ पर्व 2025 का खरना पूजन होगा। इसके पश्चात छठ व्रतियों द्वारा खीर व रसिया खाने के बाद कार्तिक छठ 2025 के समापन/पारण होने तक करीब 36 घंटे तक का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा।

खरना पूजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। कार्तिक छठ पूजा 2025 के अनुष्ठानों में छठ घाटों पर 27 अक्टूबर, सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया जाएगा। 28 अक्टूबर 2025, मंगलवार को प्रात: बेला में उदीयमान आदित्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। जिसके बाद इस छठ पर्व 2025 का पारण/समापन हो जाएगा।

छठ 2025 के चार दिवसीय अनुष्ठान से पहले ही छठ व्रतियों द्वारा महापर्व छठ व्रत का प्रसाद बनाने के लिए गेहूं व अरवा चावल को अच्छे से धोकर व साफ कर घर की आंगन व छतों पर धूप में बैठकर सुखाया जा रहा है। छठ महापर्व 2025 में नियम, निष्ठा, विधि विधान के साथ साथ स्वच्छता व साफ-सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।

भैया दूज 2025 व चित्रगुप्त पूजा 2025 आज Bhaiya Duj 2025, Chitragupt Puja 2025 इधर अखिल भारतीय पुरोहित महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिहपुर प्रखंड के सोनवर्षा निवासी पंडित संजय झा ने बताया कि भैया दूज व चित्रगुप्त पूजा गुरुवार, 23 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। यह भी पढ़ें : Chhath 2025 Date, Chhath Puja Kab Hai: छठ पूजा कब है? नहाय-खाय, खरना, अर्घ्य की सही तिथि, Chhath Puja 2025 की पूजा विधि भागलपुर के डीएम ने चंपा नदी छठ घाट का किया निरीक्षण



भागलपुर के डीएम नवल कुमार चौधरी ने बुधवार को नाथनगर में चंपा नदी छठ घाट का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के साथ अनुमंडल अधिकारी सदर विकास कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी कुमारी और नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह मौजूद रहे।