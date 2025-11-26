Aaj ka Panchang 26 November 2025: स्कंद षष्ठी पर क्या रहेगा शुभ मुहूर्त, यहां पढें राहुकाल का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 26 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर हर महीने स्कंद षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही विशेष चीजों का दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, स्कंद षष्ठी के दिन व्रत करने से जीवन में सभी सुख मिलते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 26 November 2025) के बारे में।

तिथि: शुक्ल षष्ठी

मास पूर्णिमांत: मार्गशीर्ष

दिन: बुधवार

संवत्: 2082 तिथि: शुक्ल षष्ठी – 27 नवंबर को रात्रि 12 बजकर 01 मिनट तक

योग: वृद्धि – दोपहर 12 बजकर 43 बजे तक

करण: कौलव – प्रातः 11 बजकर 33 बजे तक

करण: तैतिल – 27 नवंबर को रात्रि 12 बजकर 01 मिनट तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 53 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 24 मिनट पर

चंद्रोदय: प्रातः 11 बजकर 40 मिनट पर

चंद्रास्त: रात 10 बजकर 33 मिनट पर सूर्य राशि: वृश्चिक

चन्द्रमा की राशि: मकर आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: आज कोई नहीं

अमृत काल: दोपहर 02 बजकर 27 मिनट से सायं 04 बजकर 10 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: दोपहर 12 बजकर 08 मिनट से दोपहर 01 बजकर 27 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 10 बजकर 49 मिनट से दोपहर 12 बजकर 08 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 08 बजकर 11 मिनट से प्रातः 09 बजकर 30 मिनट तक